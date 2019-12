Maju Coutinho fala sobre críticas que recebeu na estreia da bancada do Jornal Hoje: - Achei um pouco de injustiça

29/12/2019 | 14:11



Durante sua participação no programa Altas Horas do último sábado, dia 28, Maju Coutinho relembrou as críticas que recebeu depois de ter assumido a bancada do Jornal Hoje. A jornalista contou que viveu um momento de terror, mas que já imaginava que ela teria que lidar com alguns julgamentos.

- Quando eu fui convidada para assumir a bancada, eu já imaginava que eu podia receber críticas mas eu já estava preparada, contou ela, que ainda continuou:

- Faço terapia há muito tempo e isso me ajuda muito a ter uma força interna para lidar com esses momentos de críticas e pressão. Procurei não ouvi-las no começo. Foi um pouco difícil porque as pessoas acabavam me perguntando o que estava achando. Achei um pouco de injustiça, porque levar críticas em uma semana de trabalho, em que você está em uma transição, é natural que você tenha momentos de adaptação, opinou.

Outro momento bastante marcante destacado por Maju, foi ao ver o vídeo - que viralizou na internet - da menina se reconhecendo na televisão, ao assistir a profissional apresentando o jornal.

- Tem um significado tão enorme essa menina se ver lá na televisão que emociona, é muito incrível isso. Não sei a Iza, a Ludmilla, [outras convidadas do programa] mas, quando eu era pequena, as nossas referências eram muito poucas, não via mulheres com os nossos cabelos na TV e, principalmente, no jornalismo. Eu ganho o meu dia, estou aqui para isso, disse Maju.