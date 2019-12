Contrato da Linha 18 segue vigente 6 meses após troca

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



29/12/2019 | 06:42



O contrato do governo do Estado com o Consórcio Vem ABC para construção da Linha 18-Bronze do Metrô via monotrilho segue vigente, seis meses depois de o governador João Doria (PSDB) enterrar o projeto original de ligação do Grande ABC ao sistema metroviário da Capital.

O diretor-presidente do consórcio, Maciel Paiva, revelou que o acordo permanece ativo. Ele disse que não há qualquer sinal do Estado sobre recebimento do ressarcimento pela troca do convênio, assinado em agosto de 2014 pelo então governador Geraldo Alckmin (PSDB), com valor estimado em R$ 4,26 bilhões.

“Não recebemos nenhum contato do governo do Estado para nos reunirmos e encerrarmos a parceria. Sei que há movimentação do Palácio dos Bandeirantes para a extinção da parceria, mas, enquanto isso não acontece, seguimos com o escritório e trabalhando”, declarou Paiva. O Consórcio Vem ABC é formado pelas empresas Primav, Cowan, Encalso e Benito Roggio.

Em julho, o Estado anunciou que iria romper o acordo, sob alegação de invabilidade financeira para execução da PPP. À época, Paiva argumentou que iria ingressar na Justiça pedindo ao menos R$ 13 bilhões em reparações – quantia projetada com a operação do modal. O CGPPP (Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas) estadual avalizou a extinção do contrato no início de setembro sem detalhar como se daria o processo de ressarcimento de valores.

Paiva, desta vez, adotou tom mais cauteloso sobre medidas judiciais a serem tomadas. “Assim que recebermos uma confirmação da quebra de contrato, vamos acionar o documento e exigir indenização. Vamos exigir o montante por meio de câmara de arbitragem”, pontuou o empresário.

O governo paulista optou por, em vez de monotrilho, executar a Linha 18-Bronze por BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade) – mudou até o nome do projeto, agora para BRT Metropolitano ABC. O trajeto é semelhante, saindo da Estação Tamanduateí, na Linha 2-Verde do Metrô, e terminando no Centro de São Bernardo, passando por Santo André e São Caetano.

Paiva teceu críticas à maneira como o Palácio dos Bandeirantes conduz a questão. Na visão do diretor-presidente do Consórcio Vem ABC, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos está “atropelando o processo sem realizar audiência pública para a escolha do BRT.” “Sinceramente eles (o governo do Estado) estão tirando a Linha 18 de vocês. Eles afanaram a esperança do Grande ABC contar com um transporte rápido e de qualidade”, pontuou.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, chefiada por Alexandre Baldy, e o Metrô não responderam aos questionamentos da equipe do Diário a respeito do assunto.

Até o fechamento desta edição, o Estado também não havia divulgado estudo sobre o BRT, descumprindo promessa feita por Baldy em audiência na Assembleia Legislativa, de que até o fim do ano pelo menos esboço do BRT seria apresentado.