Petrobras vende participação na Bioóleo por R$ 102,2 mil e sai da empresa

28/12/2019 | 10:19



A Petrobras anunciou hoje que a sua subsidiária integral, Petrobras Biocombustível S.A. (PBio) vendeu a participação de 6,07% na empresa Bioóleo Industrial e Comercial S.A. (Bioóleo), uma processadora de óleos vegetais na Bahia, para a 2H Participações Societárias EIRELI, que detém os outros 93,93% de participação na empresa. O valor da transação foi de R$ 102,2 mil.

"A PBio exerceu a opção de venda das suas ações de emissão da Bioóleo, prevista no termo de rescisão do Acordo de Acionistas da Bioóleo", informou a estatal em um comunicado.

O fechamento da operação foi simultâneo à assinatura do contrato de compra e venda de ações, o que possibilitou a saída imediata do capital da Bioóleo. Segundo a Petrobras, "essa transação está alinhada à otimização do portfólio e à melhora de alocação do capital da Petrobras, visando à geração de valor para os nossos acionistas", informou na nota.

A estatal comprou metade da Bioóleo,em 2010 por R$ 15,5 milhões, quando os planos da estatal eram de verticalização da companhia. Após expressivos investimentos, a empresa ficou endividada e entrou em recuperação judicial em março de 2017.