Mãe é tudo igual?

29/12/2019 | 07:17



Não há uma mãe que se identifique com dona Hermínia, a personagem criada pelo humorista Paulo Gustavo que tem sido sucesso de bilheteria nos cinemas. E agora ela chega em uma nova fase da vida, no terceiro filme da série, que acaba de entrar em cartaz: sua filha, Marcelina está grávida, Juliano vai casar e ela não tem mais nenhum controle sobre eles. Bate a síndrome do ninho vazio. E, ao mesmo tempo que a personagem arranca lágrimas – algo inimaginável em uma comédia –, traz gargalhadas e, também, empatia.

Mas não é apenas nas telas que Hermínia, inspirada na mãe do humorista, faz sucesso. Desde que o primeiro filme chegou ao público, ganhou fãs e um, em especial, o digital creator Fábio Santana, 23 anos, do Rio de Janeiro, resolveu homenageá-la: criou o perfil o Instagram @donaherminia.

Com memes bem-humorados, que trazem a essência da personalidade de dona Hermínia, ele já atraiu 2,4 milhões de seguidores e ganhou a bênção do ‘pai’ da personagem. “Quando chegamos aos 100 mil seguidores o Paulo Gustavo começou a seguir e viu o trabalho. Ele adorou. Aí foi que me senti ainda mais empolgado em continuar, afinal, tinha conseguido a aprovação do próprio criador”. Hoje ele trabalha em parceria com a equipe do humorista.

A inspiração para as postagens – que contam com os bastidores da filmagem, conversas com os atores e cenas engraçadas do cotidiano –, diz, vem do jeito da mãe de Paulo Gustavo, dona Déa. Santana a conheceu nos bastidores da peça que o humorista fez e rodou o País. “Me utilizo da criação dele, dos trejeitos dela, para criar conteúdo para as redes sociais. Hoje faço em conjunto com a equipe dele. Conheci a dona Hermínia nos bastidores da peça do Paulo. Ela é muito simpática e engraçada. Tem um jeito de falar que é inconfundível. É bem aquilo que aparece nos filmes mesmo.”

E cada vez que o designer, que pensou em estudar engenharia química, mas enveredou para publicidade, encontra seu ídolo é uma expectativa muito grande. “Conheci o Paulo Gustavo nas gravações do segundo filme. Na hora ele deu a bênção ao perfil e, antes da estreia, me indicou para a equipe de comunicação dele para criarmos conteúdos juntos. Foi meu primeiro trabalho com contrato de digital creator e uma das minhas maiores experiências até hoje.” Ele acredita que o filme em cartaz será o mesmo sucesso que os últimos dois.

Em números: o Minha Mãe 1 e 2 foram vistos por quase 15 milhões de espectadores pagantes. O 2 faturou R$ 121 milhões e é o maior sucesso de público de comédia no cinema brasileiro.