Honda Civic tem conforto como item de série

27/12/2019 | 08:14



O Honda Civic é um daqueles carros que agradam só de olhar. A geração 10, que roda no Brasil desde 2016, continua como uma das mais desejadas do consumidor brasileiro. Para 2020, o carro sofreu mudanças pontuais, mas não perdeu a classe. Mesmo com seu rival direto, o Toyota Corolla, tendo passado por profunda reestilização, inclusive ganhando motorização híbrida na versão topo de linha.

O sedã da Honda, que possui uma legião de admiradores no País – é só ver a quantidade que tem nas ruas –, está disponível em quatro versões, LX (R$ 97,9 mil), Sport (R$ 104,1 mil), EX (R$ 107,6 mil), EXL (R$ 112,6 mil) e a

Touring, que custa R$ 134, 9 mil.

A equipe do Diário passou uma semana a bordo de um exemplar da versão EXL, que traz todos os itens de conforto e segurança possíveis para o modelo, como bancos de couro, câmbio CVT com sete marchas e possibilidade de trocas por meio de borboletas atrás do volante, abertura de portas sem necessidade de chave, partida no botão, em uma série de itens de segurança, como airbags frontais, laterais e de cortina, controle de tração e estabilidade, sistema de partida em aclive, além de freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem.

A diferença para o topo de linha (Touring) está debaixo do capô. Enquanto o EXL e seus irmãos mais modestos (LX, Sport e EX) utilizam motor 2.0 i-VTEC FlexOne, com 155 cv, o Touring é movido por propulsor 1.5 de quatro cilindros, com turbo de baixa inércia, injeção direta e variação de tempo de abertura de válvulas, que entrega 173 cv.

Uma das novidades do carro em relação ao anterior é a introdução do sistema de monitoramento de pressão dos pneus. A tecnologia monitora, por meio do sistema controle de tração e estabilidade, se uma das rodas tem sua pressão reduzida, indicando no painel a anormalidade para o condutor.

Sensor que acende automaticamente os faróis também foi incluído (desde a versão Sport), bem como detector de chuva, que liga os limpadores de para-brisas. A Honda pensou também nos passageiros do banco traseiro e disponibilizou para eles saídas de ar-condicionado.

Na questão de desempenho, o Civic manteve a tradição. Responde bem quando é exigido e ainda possui o botão Econ, que possibilita andar com economia de combustível.