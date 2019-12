Crianças no comando; confira mascote de clube andreense

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



28/12/2019 | 07:00



É bonitinho, mas, principalmente, necessário crianças com ‘voz’. Elas têm muito o que dizer. A Emanuelly Zaqueu é a presidente mirim do Clube Atlético Aramaçan, de Santo André. Entre importantes funções, ela foi a responsável por dizer quem ganhou concurso para escolher a mascote do clube. O vencedor foi Shake, desenhado pela jovem Julia Franchi. Segundo ela, o bonequinho tem esse nome porque nasceu para ‘agitar a galera’. Shake carrega vários símbolos esportivos com ele. O desenho vai levar Julia e um acompanhante para viagem de cinco dias para Alagoas. O concurso Mascote 90 anos Aramaçan tem o objetivo de incentivar a criatividade, o gosto pelo esporte, pela cultura e pelo lazer. Parabéns, Aramaçan. Deixa as crianças falarem.

Aconteceu em São Paulo apresentação do Monster Jam, no Allianz Parque; o público foi ao delírio com as manobras dos pilotos e com o tamanho dos trucks; entre os admiradores compareceram o ex-jogador de Diadema Denilson e filhos Maria Eduarda e Davi

Morador de Santo André, Mauricio Marnieri também curtiu o evento

De férias da ginástica, o campeão são-caetanense Arthur Zanetti levou a mulher, Jéssica Coutinho, para ver os enormes carros no Allianz; o casal acaba de voltar de viagem para Bonito, no Mato Grosso do Sul. “Lugar que sempre quis conhecer”, disse o atleta