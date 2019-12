Federação Paulista divulga tabelas detalhadas

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/12/2019 | 07:00



A FPF (Federação Paulista de Futebol) já havia informado a ordem das partidas e, ontem, divulgou as tabelas detalhadas das Séries A-1, A-2 e A-3 do Estadual de 2020. Desta maneira, Santo André, São Bernardo FC, EC São Bernardo, São Caetano e Água Santa sabem exatamente dias e horários de seus compromissos.

Com essas definições, os dérbis regionais que ocorrerão na A-1 e na A-2 ficaram definidos. Na elite, dia 29 de janeiro (quarta-feira), o Santo André recebe o Água Santa, às 16h30, no Estádio Bruno Daniel, logo pela terceira rodada – a partida terá transmissão do SporTV. Já na divisão de acesso, o duelo entre São Caetano x São Bernardo FC está agendado para dia 21 de março (sábado), às 15h, no Estádio Anacleto Campanella, pela 13ª jornada da competição.

Ramalhão e Netuno receberão em seus estádios um clube grande do Estado cada. Dia 9 de fevereiro (domingo), às 16h, os andreenses medirão forças contra o São Paulo, no Brunão. No mesmo mês, dia 22 (sábado), às 15h, o time de Diadema terá a visita do Corinthians, no Inamar.

Entre os 34 jogos que serão realizados na região nas três divisões, apenas sete serão à noite. Só o Tigre fará quatro deles, incluindo a estreia, contra o São Bento, dia 22 de janeiro (quarta-feira), às 20h, no 1º de Maio. O Ramalhão terá dois duelos noturnos em casa e o Azulão, um.

O Água Santa ainda viverá experiência que pode causar preocupação. Dia 8 de março (domingo), recebe a Inter de Limeira, às 11h.