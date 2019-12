Lan Lanh, percussionista esposa de Nanda Costa, fala sobre mulheres na música e Amor de Mãe: - Estou amarrada

25/12/2019 | 08:11



Quem só conheceu Lan Lanh depois que seu relacionamento com Nanda Costa veio a público, fique sabendo: a percussionista tem o nome marcado na história da música brasileira. Aos 51 anos de idade, ela ganhou projeção nacional na banda de Cássia Eller, e já tocou com nomes como Cindy Lauper e Elba Ramalho.

Em uma premiação musical voltada às mulheres, Lan falou sobre a importância de um evento como aquele:

- É uma alegria, uma força, esperança. A mulher vem cada vez mais se afirmando e conquistando mais espaço na música - e esse prêmio é um incentivo grande, principalmente pras meninas que estão começando. Estou há muitos anos na estrada, ajudei a pavimentar essa estrada onde hoje passam tantas instrumentistas maravilhosas, fico muito feliz, é um deleite!

A baiana recomendou duas artistas novas para quem quer escutar mais mulheres:

- Produzi duas meninas incríveis pro projeto Escuta as Minas, do Spotify: Urias e Nina Oliveira. São duas meninas maravilhosas dessa nova geração.

Ela ainda contou que está hipnotizada pela novela Amor de Mãe, que tem sua mulher, Nanda, no elenco:

- Não sou noveleira, mas sempre prestigio e gosto de ver as amigas e my love, com certeza! Essa novela tá um vício, estou amarrada! Todo dia acontece muita coisa.