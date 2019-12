‘Juntos a Magia Acontece’ comemora o Natal

Miriam Gimenes



25/12/2019 | 07:49



Família é tudo igual. Na mesma proporção que sobram conflitos, não falta amor. Esta realidade será mostrada no especial de Natal Juntos a Magia Acontece, que vai ao ar hoje logo depois de Amor de Mãe, na Rede Globo. O texto é de Cleissa Regina Martins, a jovem autora de 24 anos e que, em 2020, será uma das colaboradoras de Malhação.

Na casa da família Santos, em Madureira, Rio de Janeiro, Neuza (Zezé Motta) é do tipo que mantém firme a tradição. Cada enfeite, cada luzinha vai para a árvore com extremo zelo e cuidado. Por isso, Orlando (Milton Gonçalves) sente calafrios ao ouvir, do quarto, um estrondo que vem da sala, onde a esposa estava arrumando tudo.

Em pleno mês de dezembro, a morte repentina da matriarca tem o efeito de um terremoto, abalando as estruturas de todos na família. Mas será que esses pilares eram realmente seguros? “Vamos ver como vai ser o Natal de uma família que tem muitos conflitos, mas que precisa superá-los para seguir em frente. Estamos falando de uma época de encontros e a mensagem é sobre estar junto de verdade, de olhar para o lado e ver o que o outro está precisando, entender como a gente se completa”, define Cleissa.

Não há o menor clima para a ceia, nem dinheiro para troca de presentes. Mas o jogo muda quando uma iniciativa de Letícia (Gabriely Mota) e a disposição de Orlando obrigam a família a rever seus conceitos e comportamentos. “Estamos vivendo tempos em que as pessoas não se ouvem e é muito importante a gente voltar a escutar quem a gente ama. Escutar, escutar e escutar para poder amar e reatar o afeto. Esse especial é muito sobre a reconstrução de laços familiares, sobre o reencontro de amor, acreditar na magia e na família”, explica a diretora Maria de Médicis.

A mensagem, acrescenta Maria, “é você ouvir quem você ama e, a partir dessa escuta, realinhar os afetos. O especial fala para a gente ter um Natal mais gostoso, com amor, da gente estar junto, de doação. Um Natal para sermos mais solidários.”

Também estão no elenco Camila Pitanga, Fabrício Boliveira, Luciano Quirino, Tony Tornado e Ícaro Zulu, além da participação especial de Francisco Cuoco, Aracy Balabanian, Alice Wegmann e Zezé Polessa.