Motorista enfrenta trânsito intenso rumo ao litoral e tempo chuvoso

23/12/2019 | 08:39



O motorista enfrenta tráfego intenso no sistema Anchieta-Imigrantes, no sentido do litoral, na manhã desta segunda-feira, 23. Segundo a Ecovias, há pontos de parada somente no trecho do pedágio.

Além do excesso de veículos, a chuva também provoca lentidão nas estradas. A temperatura na capital paulista varia entre 19 e 24ºC, com tempo nublado e chuvoso.

A rodovia Hélio Smidt apresenta tráfego lento, em direção ao aeroporto de Guarulhos.

A concessionária Ecopistas informa que há lentidão na rodovia Ayrton Senna, no sentido de São Paulo, por excesso de veículos e curiosidade dos motoristas para ver a estátua do Ayrton Senna, instalada fora do trecho de concessão, perto do km 18.

O tráfego permanece normal nas rodovias Padre Manoel da Nóbrega, Presidente Dutra, Régis Bittencourt e Fernão Dias.

Rodízio em São Paulo

Vale lembrar que o rodízio municipal de veículos em São Paulo ficará suspenso para carros de passeio a partir desta segunda-feira e será retomado no dia 13 de janeiro de 2020.

A Secretaria de Mobilidade e Transportes informou que a suspensão não vale para veículos pesados (caminhões) e nem para as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Zona Azul no Parque Ibirapuera

Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro, está suspensa a fiscalização de estacionamento rotativo Zona Azul nos bolsões internos e vias no entorno do Parque Ibirapuera. Nos demais locais da cidade, vale a sinalização de regulamentação vigente.

Fiscalização por drones nas rodovias

Pela primeira vez, as estradas de acesso ao litoral de São Paulo serão fiscalizadas por drones durante as festas de fim de ano, quando o fluxo de veículos aumenta.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Agência de Transportes do Estado (Artesp) estimam que 5 milhões de veículos peguem a estrada entre a véspera do Natal e o dia 5 de janeiro, após o ano-novo.

Tempo

As grandes áreas de instabilidade que atuam sobre o Brasil perto do Natal de 2019 têm provocando chuva forte e volumosa em todas as regiões.

Embora o sol e o tempo seco venham predominando sobre a maioria das áreas do Nordeste, Maranhão e Piauí tiveram fortes pancadas nos últimos dias, conforme informou a Climatempo.

O Natal será com tempo instável por quase todo o Brasil. As condições para chuva são altas para a maioria das áreas do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e até do Nordeste.

Mas maior preocupação é com a chuva sobre a região Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e Belo Horizonte, locais que precisam ficar atentos a possíveis transtornos para a população de vários locais da região.