Vitória Strada assume namoro com Marcella Rica: Presente lindo

22/12/2019 | 13:10



Após rumores indicando que estaria namorando a também atriz Marcella Rica, Vitória Strada resolveu assumir, publicamente, o relacionamento! Em entrevista ao blog do colunista Ancelmo Gois, do O Globo, ambas estão juntas há nove meses e essa é a primeira relação homoafetiva de Vitória, que ainda disse o seguinte:

- 2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz.

Fofas, né?

Após trabalhar em Espelho da Vida, trama de 2018, a atriz voltará novamente como protagonista! Dessa vez, ela está à frente de Salve-se Quem Puder, a próxima novela das sete, da Globo, que irá substituir Bom Sucesso. Na história, ela será Kyra, decoradora que vê a vida mudar ao testemunhar um crime e tem seus sonhos adiados.