Do Diário do Grande ABC



22/12/2019 | 07:44



Informações divulgadas por meio da Federação Internacional da Diabetes mostram que aproximadamente 1,1 milhão de jovens com menos de 20 anos em todo o mundo têm o tipo 1 da doença.

A estimativa é a de que o aumento anual global de casos seja em torno de 3%.

No Brasil, estão registrados perto de 95,5 mil casos, com o País só perdendo em quantidade para nações com grandes populações, casos de Estados Unidos e a Índia.

Entre os mais novos, com idade máxima de 15 anos, cerca de 98,2 mil crianças e adolescentes são diagnosticados com a complicação de saúde a cada temporada, segundo o relatório.