Notícias da semana para entender - 9 a 15 de dezembro

Do Diário do Grande ABC



22/12/2019 | 07:34



Internacional





Deputados aprovam impeachment de presidente dos Estados Unidos

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o processo de impeachment (termo em inglês utilizado para caracterizar ação para cassar comandantes de cargos do governo por crime de responsabilidade no exercício do trabalho político) do presidente Donald Trump. As votações aprovaram o fato por causa de duas complicações que têm movimentado o país nos últimos tempos.

Trump é acusado de usar seu cargo para pressionar o governo da Ucrânia, na Europa, a produzir material contra um de seus rivias políticos, com ameaça de não repassar dinheiro acertado para ajuda militar. O outro problema envolve a proibição de depoimentos de pessoas ligadas ao presidente para prestarem esclarecimentos para o Congresso norte-americano em investigação ao caso.

Segundo relatório da Câmara, os deputados o acusam de trair o cargo e que suas ações “colocam o país em risco”.

Trump continua como presidente, uma vez que um julgamento no Senado nos Estados Unidos ainda irá avaliar o caso. A reunião terá início em janeiro, sendo que a maioria dos políticos do local é do partido do acusado.

Tecnologia





Aplicativo do Facebook é o mais baixado da década para celulares

O aplicativo do Facebook foi o mais baixado na década de 2010. A informação foi revelada na segunda-feira (16) pela consultoria internacional especializada em mercado mobile App Anie e levou em conta downloads realizados por usuários de smartphones com sistema Android (do Google) e da plataforma iOS (do iPhone, da Apple) entre 2010 e novembro de 2019.

O top 5 de programas populares nos últimos dez anos ainda inclui o Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram e Snapchat, todos ligados ao segmento de comunicação e redes sociais. Detalhe que esses aplicativos foram desenvolvidos nos Estados Unidos.

Entre os apps que mais faturaram com o gasto realizado pelo público, destaque para o da Netflix, que oferece filmes, séries e programas diversos por meio de serviço pago de streaming. O pódio ainda conta com o programa de encontros Tinder e a plataforma de música Pandora Music.

Cidades





Por dia, 233 jovens no Brasil sofrem algum tipo de violência

Levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria avaliou que, por dia, 233 crianças e adolescentes no País sofrem com violência psicológica ou são vítimas de algum tipo de tortura. A média de vítimas pode ser ainda maior, uma vez que o estudo foi feito em cima de casos que foram registrados.

Os dados são do Sistema Nacional de Agravos de Notificação, do Ministério da Saúde, com informações obtidas entre 2009 e 2017 de jovens com idade até 19 anos.