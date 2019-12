Gol anuncia voos extras para o período de festas de final de ano

Redação



20/12/2019 | 15:48

A Gol anunciou uma operação especial para o período de festas. Para dar conta do aumento da demanda, a companhia vai disponibilizar voos extras em algumas cidades brasileiras. Seis estados serão beneficiados com as novas opções: Rio Grande do Sul, Ceará, Alagoas, Goiás, Rio Grande do Norte e Bahia.

Voos extras da Gol

Ao todo, serão cerca de 2.700 voos a mais durante o período. O principal foco da Gol será nas capitais de cada estado, mas outras cidades também terão voos a mais. O plano da companhia é reforçar a conexão em alguns grandes centros de conexões, já que o período das festas é um dos mais movimentados do ano.

As operações começaram no dia 13 de dezembro e os bilhetes podem ser comprados no site da companhia aérea e nos demais canais oficiais de vendas, como as agências de turismo.

Destinos para 2020

Na galeria, confira alguns destinos para conhecer em 2020.