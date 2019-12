UBS Alves Dias passa a funcionar até as 22h

Do Dgabc.com.br



18/12/2019 | 14:52



O prefeito Orlando Morando (PSDB) anunciou, nesta terça-feira (17), a quinta unidade no município a ter os serviços ampliados e horário de funcionamento estendido das 7h até às 22h. Trata-se da UBS (Unidade Básica de Saúde) Alves Dias, localizada na Rua Alexandre Bonício, 133. A ação integra o programa Saúde na Hora do governo federal.

De acordo com o chefe do Executivo, esta é maneira inteligente e eficiente em proporcionar maior acesso da população aos serviços de Saúde. “Diminuímos os índices de absenteísmo, como já temos observado nas outras quatro unidades (Vila São Pedro, Alvarenga, União e Taboão) em que o horário foi ampliado. O custo do profissional fica menor para o município quando seu horário é melhor aproveitado pela população, não há desperdício”, avaliou Morando.

São 40 mil pacientes ativos na UBS Alves Dias, com média de 16 mil atendimentos por mês. “O novo modelo permitirá a contratação de mais funcionários, desafogar a demanda e ampliar a oferta em pelo menos 20% dos atendimentos, principalmente, para os pacientes que trabalham e estudam e não conseguem se consultar no horário convencional das unidades”, explicou o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho.

SERVIÇOS - Entre os serviços ofertados na Rede Básica estão consultas individuais e coletivas, visita domiciliar, saúde bucal, vacinação, coleta para exames laboratoriais, planejamento familiar, vigilância em saúde, tratamento e acompanhamento de pacientes diabéticos e hipertensos, pré-natal e puerpério com acolhimento, rastreamento de câncer de colo uterino e de mama, acompanhamento de doenças crônicas, entre outros.