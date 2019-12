2020 será melhor

Do Diário do Grande ABC



O boletim Focus do Banco Central, divulgado em 18 de novembro, indica que os analistas esperam forte crescimento da economia em 2020, comparado com 2019. De acordo com o documento, enquanto o PIB (Produto Interno Bruto) deste ano não deve chegar a 1% (0,92%), a expectativa para o ano que vem é que ultrapasse os 2% (2,17%). Essa tendência de alta é verificada há algum tempo, já que o mesmo Focus havia registrado projeção de 2,08% uma semana antes e de 2% há um mês. Os números registrados no segundo semestre justificam o otimismo. O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central) do terceiro trimestre, por exemplo, apurou crescimento de 0,91%, superior ao 0,7% esperado pelo mercado. Outros indicadores importantes, como o crédito e o emprego, estão tomando rumo positivo e a atividade econômica mais forte no fim deste ano, seguindo a tendência do semestre, ainda vai impulsionar os primeiros meses de 2020.



Toda essa revitalização ainda vem acompanhada de queda acentuada nos juros, chegando a 5%, o menor patamar da história, e com tendência de mais baixa, chegando a 4,25% no fim de 2020, segundo o Focus. Esse ambiente é mais um estímulo para a economia. Mais do que conjuntura, no entanto, medidas estruturantes que estão sendo implantadas certamente vão estimular a economia. A reforma da Previdência vai trazer economia importante e dar mais fôlego para investimentos públicos fundamentais para sustentar taxas de crescimento mais elevadas, como na área de infraestrutura, por exemplo.



Contas públicas mais saudáveis também aumentam a confiança dos investidores, que passam a financiar com vigor a produção. Ao mesmo tempo, a diminuição de burocracia para a abertura e funcionamento das empresas, bem como a modernização de normas trabalhistas, tendem a impulsionar o empreendedorismo e a geração de empregos. Hoje, o País encontrou rumo para a economia e deve preservar as orientações que facilitam os negócios, concentram os recursos públicos nas áreas em que são indispensáveis e estabelecem segurança jurídica para investidores.



Ao mesmo tempo, é importante que a administração pública observe com mais atenção as distorções na distribuição de renda, atue com medidas para minimizar esses efeitos em curto prazo e promova a inclusão social com mais reformas estruturantes. Por fim, é fundamental que o País encontre equilíbrio político. As tensões que enfrentamos atualmente prejudicam qualquer tipo de projeto em curso e precisam ser superadas. Estabilidade fiscal e política, com País unido. É disso que precisamos para ter 2020 muito melhor do que 2019.

Marcio Grazino é diretor da empresa Maximu’s Embalagens Especiais.

Aumento? E 13º?

A minha amiga, a beata zelosa dona Miquelina Pinto Pacca, quase teve síncope e teve insônia, na noite do dia 11, porque ficou exasperadíssima com o autoaumento extemporâneo que os edis ‘batateiros’ anuíram, para vigorar na legislatura vindoura (Política, dia 12). Como ela é devota fervorosa da poderosa Nossa Senhora de Guadalupe, já iniciou uma trezena, com o escopo de solicitar intercessão da poderosa para que nenhum edil ‘batateiro’ seja reeleito. Também disse que os ‘avestruzes’ devem ir plantar batatas lá nas colônias.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Vivo. De novo!

Torno público meu descontentamento com o atendimento prestado pela operadora Vivo, no meu caso, na telefonia móvel. Impossível que se consiga resolver qualquer problema sem perder muito tempo. Às vezes até horas. Tenho pacote que um dos itens é ‘ligações ilimitadas a qualquer operadora’. Só que todas as vezes que ligo, na sequência recebo SMS informando que não disponho de saldo para fazer ligação. Só que faço a ligação. Já reclamei na Vivo três vezes e os atendentes não conseguem resolver. Será possível que os órgãos superiores, os que deveriam fiscalizar essas operadoras, não veem o descaso delas?

Como pode deixarem o consumidor tanto tempo para ser atendido e ninguém fazer nada? Como pode empresa como a Vivo ter licença para operar no Brasil? É muita falta de respeito!

Mércia Strillaro

Diadema

Só uma?

Em nome dos moradores da Rua Natal, na Vila Silveira, em Santo André, agradeço ao Semasa pela colocação de lixeira em nossa rua após publicação nesta Palavra do Leitor deste conceituado Diário. No entanto, sem querer ser mal-agradecido, digo que só uma lixeira para toda a área não é suficiente. Talvez tenha-se pensado apenas no Hospital das Acácias, já que foi instalada em frente deste. Mas e para quem não mora tão próximo ao hospital? Será que não há possibilidade de colocação de outras ao longo da via? Passeios com nossos bichinhos de estimação ficarão mais agradáveis se tivermos onde depositar as sujeiras deles.

Matusalem Sampaio

Santo André

Ciúme?

Triste a declaração de Benedito da Silva Lemes, o Ditinho da Congada, sobre a negativa da Prefeitura de São Bernardo de liberar espaço para que ele organize o já tão famoso almoço de Natal para a comunidade (Almoço, dia 10). Ao mesmo tempo incompreensível a atitude da Prefeitura. Seria ciúmes? Já que o município não faz nada parecido, nem ao menos colabora com os donativos, por que não libera a área com mais facilidade às pessoas que se preocupam com seus semelhantes? Inaugurar parque é lindo. Mas mais lindo é poder proporcionar alegria às pessoas quer necessitam.

Cibele Moreira

Mauá

Pesquisas

Pesquisa Datafolha divulgada semana passada aponta que os brasileiros confiam mais nas declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do que nas do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Por que será? O mesmo instituto já havia revelado que 80% dos brasileiros desconfiam das declarações do atual presidente. O levantamento de agora também indica que houve mudança no sentimento da população em relação à condenação de Lula, com 54% considerando justa a liberação do petista. Foram ouvidas quase 3.000 pessoas, em 176 municípios diferentes. Não se pode duvidar da idoneidade. Como se vê, a população começa a abrir os olhos às falcatruas cometidas contra Lula e à ilusão que foi a eleição de Bolsonaro. Antes tarde do que nunca.

Osiel Tibério Gualdabem

Rio Grande da Serra

Alta e baixa

O governo de Jair Bolsonaro vai fechar este 2019 em alta: alta do dólar, da gasolina, do diesel, do álcool, do gás, da inflação, da energia elétrica, da água, da cesta básica, dos medicamentos, do vestuário, dos calçados, da carne, do frango, do número de pessoas armadas, da violência, do nervoso, da irritação. Mas, em compensação, tivemos diminuição do índice de aumento do salário mínimo, do poder de compra do trabalhador, da paciência. Os iludidos eleitores dele foram avisados!

Orlando Smênio Soares

São Bernardo

Péssimo!

O governo de São Bernardo está conseguindo o que era considerado impossível: ser pior que os anteriores. Os caras do trânsito fizeram da cidade verdadeira bagunça! Nunca vi igual em nenhuma cidade do mundo! Há semáforos colocados em lugares errados, totalmente fora de sincronização, formando filas desnecessárias. Não há nenhuma rua sem buracos, parecem mais escadas que vias! Radares em tudo que é lugar e multando ilegalmente. O da Avenida José Diniz, pouco antes do viaduto sobre a Castelo Branco, está 100 metros depois de cruzamento com semáforo e sem indicação de limite de velocidade (50 km/h). Quem passa leva multa. A cidade está cheia de obras não acabadas e pessimamente indicadas. Está certo este governo entregar as obras não acabadas para fazer política, e depois reiniciá-las?

Serge R. Vandevelde