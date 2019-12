Montadora chinesa BYD pode adquirir fábrica da Ford em S.Bernardo

Da Redação

Do dgabc.com.br



12/12/2019 | 16:20



Depois de Caoa classificar como “remota” a possibilidade de comprar a fábrica da Ford, no bairro Taboão, em São Bernardo, a montadora chinesa BYD pode adquirir a planta, ociosa desde novembro, quando a multinacional norte-americana encerrou suas atividades na região após 52 anos.

Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a montadora especializada em veículos elétricos estaria disposta em assumir o parque fabril para produzir caminhões movidos a eletricidade com objetivo de abastecer o mercado nacional e países vizinhos. A fabricante conta com uma fábrica em Campinas, no Interior, desde 2017.

Na noite desta quarta-feira, o presidente da Ford na América do Sul, Lyle Watters, comentou, em evento com jornalistas, que esperava um desfecho sobre a venda da fábrica de São Bernardo “em breve”. “Existe interesse na fábrica, e por questão de acordos de confidencialidade, não posso citar ninguém especificamente, mas existem outras empresas interessadas”, disse Watters, em entrevista reproduzida pelo site G1.

Em setembro, ainda durante as negociações com a Caoa, surgiu a informação de que a montadora chinesa Changan estaria interessada em assumir o espaço deixado pela Ford. A empresa estaria disposta a produzir SUVs, com motores flex.