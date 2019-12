Latin NCAP divulga resultados de Corolla, HB20, Sandero e Logan

Foto: Divulgação Chery Tiggo 3: zero estrelas para adultos e uma estrala para crianças

Foto: Divulgação Nissan March: uma estrela para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação A estrutura do compacto se mostrou instável durante os testes de colisão. Com isso, a compressão no peito do adulto foi alta no impacto frontal e marginal no lateral. A falta de lembretes para o uso do cinto de segurança também contribuiu para a nota baixa

Foto: Divulgação Fiat Mobi: uma estrela de proteção para passageiros adultos e duas para crianças

Foto? Divulgação Um dos grandes problemas do Mobi foi a proteção fraca à região do peito de adultos em casos de impactos frontais. O desempenho ruim se estendeu aos impactos laterais. Além de oferecerem riscos aos ocupantes, eles abriram a porta traseira do carro, expondo os passageiros a potenciais riscos

Foto: Divulgação Ford Ka: zero estrela para adultos e três estrelas para crianças

Foto: Divulgação Em resultado divulgado em outubro de 2017, o Ford Ka não foi bem no impacto lateral, causando lesões graves no tórax do ocupante adulto

Foto: Divulgação Chevrolet Onix: zero estrela para adultos e três para crianças

Foto: Divulgação Assim como o Ford Ka, o Chevrolet Onix zerou. O problema também foi o impacto lateral

Foto: Divulgação Chery QQ: zero estrelas para adultos e crianças

Foto: Divulgação A versão analisada foi sem airbags, mas a estrutura do New QQ deixou a desejar na avaliação do Latin NCAP em julho de 2015

Foto: Divulgação Chevrolet Agile: zero estrelas para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação Testado também sem airbags, já que em julho de 2013 eles ainda não eram obrigatórios no País, o Agile só conseguiu pontuar na avaliação para crianças no banco traseiro; o modelo siau de linha em 2014

Foto: Divulgação Chevrolet Celta: uma estrela para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação Descontinuado em 2015, o Celta foi avaliado em 2011 sem airbags; a carroceria ficou bastante comprometida após o final do teste

Foto: Divulgação Chevrolet Classic: uma estrela para adultos e crianças

Foto: Divulgação Recém-aposentado, o veterano Corsa Classic foi avaliado na mesma época do Celta, em 2011, e foi ainda pior que o hatch na avaliação

Foto: By Tomalotuyo (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons Fiat Palio: uma estrela para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação O modelo antigo do Palio foi um dos primeiros a ser analisado pelo Latin NCAP, mas também não conseguiu proteger muito bem seus ocupantes

Foto: Divulgação Fiat Uno: uma estrela para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação Assim como o Palio, o Uno também não foi bem, conseguindo as mesmas estrelas que seu irmão maior no teste realizado em 2011 pelo Latin NCAP

Foto: Divulgação Ford Fiesta: zero estrelas para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação Na verdade o modelo analisado pelo Global NCAP, na Europa, foi o Ford Figo, versão indiana do antigo Fiesta Rocam brasileiro; sem airbags, o hatch foi mais um que decepcionou na avaliação

Foto: Divulgação Ford Ka: uma estrela para adultos e três para crianças

Foto: Divulgação A geração antiga do Ka também foi avaliada sem airbags e decepcionou na proteção para adultos em teste realizado em 2011 pelo Latin NCAP

Foto: Divulgação Jac J3: uma estrela para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação Testado em 2012 pelo Latin NCAP, o J3 conseguiu as mesmas notas que diversos hatchs brasileiros, mas a versão do chinês tinha airbag duplo, que pouco adiantou para contribuir em sua nota

Foto: Divulgação Kia Picanto: zero estrela para adultos e uma estrela

Foto: Divulgação No Brasil o Picanto sempre teve aibags, mas a versão testada não tinha as bolsas infláveis, o que contribuiu para a avaliação ruim do hatch

Foto: Divulgação Lifan 320: zero estrela para adultos e crianças

Foto: Divulgação Também não foi analisado com airbags, mas sua carroceria fiou bastante deformada após o impacto

Foto: Divulgação Nissan Tiida Sedan: zero estrela para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação Nunca fez muito sucesso no Brasil, assim como seu crash-test sem airbags feito pela Latin NCAP em 2015

Foto: Divulgação Peugeot 207: uma estrela para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação Sucedido pelo 208, o hatch é mais um a não conseguir boa nota na versão sem airbags na avaliação do Latin NCAP

Foto: Divulgação Renault Clio: zero estrela para adultos e uma para crianças

Foto: Divulgação Próximo da aposentadoria no Brasil, o Clio decepcionou no teste realizado em 2013 pelo Latin NCAP

Foto: Divulgação Renault Kwid: zero estrela para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação Confirmado para o Brasil, o Kwid não foi bem no teste feito pelo Global NCAP; tanto a versão sem airbag como a equipada com a bolsa inflável para o motorista receberam a mesma nota; a Renault se manifestou e disse que a versão nacional terá estrutura reforçada e seguirá as normas nacionais

Foto: Divulgação Renault Sandero: uma estrela para adultos e duas para crianças

Foto: Divulgação A geração antiga do Sandero foi mais um hatch a decepcionar sem os airbags; a avaliação foi feita em 2012 pelo Latin NCAP

Foto: By OSX (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons Suzuki Swift: zero estrela para adultos e uma para crianças

Foto: Divulgação O Swift foi vendido no Brasil somente na versão esportiva, mas no teste feito pelo Global NCAP, com uma versão mais básica e sem airbags, o hatch japonês teve desempenho abaixo da média

Foto: Divulgação Volkswagen Gol: uma estrela para adultos e duas para crianças