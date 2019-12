TRE-SP cassa mandato do prefeito e vice de S.Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/12/2019 | 17:24



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) manteve, na tarde desta terça-feira, a cassação do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior, e de seu vice, Beto Vidoski (ambos do PSDB), por captação irregular de doações eleitorais, no pleito de 2016. A dupla pode recorrer e se mantém no cargo até se esgotarem todos os recursos na corte estadual.

O processo foi incluído na pauta do TRE-SP uma semana depois de o juiz José Horácio Halfed pedir vistas (adiamento). O próprio desembargador pediu a reinclusão da ação na análise do plenário nesta terça.

A ação remete à representação de autoria do MPE (Ministério Público Eleitoral), que acusou a campanha do PSDB ao Palácio da Cerâmica de arrecadação ilícita de recursos para custeio da empreitada vitoriosa dos tucanos no pleito de três anos atrás, quando derrotaram o então prefeito Paulo Pinheiro (ex-MDB, hoje no DEM). Em abril, o juiz Pedro Corrêa Liao, da 166ª Zona Eleitoral da cidade, julgou parcialmente a ação que, em suma, acusou a campanha tucana de burlar o veto à doação empresarial e utilizar pessoas físicas como doadores quando, na verdade, as doações teriam partido da firma Globo Contábil Ltda. Uma das doadoras da campanha foi Maria Alzira Garcia Correa Abrantes, que segundo a investigação não tinha renda suficiente para patrocinar a campanha.

O Diário aguarda manifestação da defesa de Auricchio e Vidoski