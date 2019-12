Mel Maia se prepara para se despedir do namorado: Será que vamos suportar a saudade?

10/12/2019 | 12:11



Mel Maia, de 15 anos de idade, está se preparando para viver pela primeira vez um relacionamento à distância, já que seu namorado João Pedro, de 18 anos de idade, irá deixar o Fluminense rumo à Inglaterra para jogar futebol pelo clube Watford.

Em entrevista à Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a atriz falou sobre como pretende driblar a distância, já que ela continuará morando no Rio de Janeiro.

- Será que vamos suportar a saudade? Realmente não sei dizer. É tudo novo pra nós. Vamos ter que ter muita cabeça e paz no coração. Amor, confiança e muito respeito temos de sobra no nosso namoro. Agora só vamos precisar nos acostumar com a nossa nova rotina, explicou.

Mel e João Pedro estão juntos há quatro meses, no entanto, não ficarão muito tempo separados neste primeiro momento da mudança, já que ela irá visitá-lo em janeiro de 2020 acompanhada por sua família:

- A princípio, vamos ficar apenas 19 dias sem estar juntos fisicamente. Já já estarei indo com a minha mãe e minha irmã ficar com ele lá. Vamos nos adaptar e vou pra lá sempre que puder. A gente vai se falar e se ver todos os dias pela internet. Santa internet. Isso vai ajudar a amenizar a distância.

Nas redes sociais, os dois também estão demonstrando o apoio que dão um ao outro na fase complicada. Em foto de despedida do seu clube, João Pedro ganhou suporte da amada:

Chegou a hora da despedida. Do fundo do meu coração, gostaria de agradecer imensamente ao Fluminense Football Club por ter me formado como homem e como atleta profissional. Foi nesse clube que aprendi valores como disciplina, resiliência, amizade, companheirismo. Coisas que levarei para a minha vida. Jamais esquecerei tudo o que tive que superar desde quando cheguei em Xerém, quando tinha poucas oportunidades de jogar por ainda ser um menino franzino demais para a minha idade. Assim como também jamais esquecerei o fato do clube ter acreditado em mim e ter me dado todo o suporte para eu chegar ao profissional. Que honra poder dizer para o mundo tudo que eu sou um dos #MlksDeXerém! Hoje deixo o clube para iniciar minha carreira na Europa. Mas o coração será sempre tricolor. Meu tricolor amo você!, escreveu.

E Mel Maia respondeu:

Você é monstro amor, todo o sucesso do mundo pra você. Voa!

Em mais recente foto em que aparece de biquíni, Mel Maia também ganhou comentário de João Pedro na publicação. O jogador apenas usou emojis de coração e olhos arregalados para aprovar a imagem da namorada.