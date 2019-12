Natal da PlayStation: Death Stranding e controle DualShock 4 estão em promoção

Da Redação, com assessoria



10/12/2019 | 11:18

A temporada de Natal chegou à PlayStation. A marca anunciou três promoções nesta segunda-feira (9) com o intuito de atrair quem quer presentear amigos, familiares e até a si mesmo. Os descontos vão de 11 a 24 de dezembro.

As promoções de Natal da PlayStation

Quem comprar um Mega Pack PlayStation 4 vai ganhar um controle sem fio DualShock 4 gratuitamente. É possível escolher o acessório em seis cores selecionadas: Azul Titânio, Branco Glacial, Preto Metálico, Rosa Dourado, Roxo Elétrico e Vermelho Camuflado.

São duas opções de pacotes disponíveis nessa modalidade. Um deles traz os jogos Grand Theft Auto V: Premium Edition, Horizon Zero Dawn: Edição Completa e Days Gone, além de vouchers para Fortnite e assinatura PS Plus de 3 meses. O outro reúne os títulos Call of Duty: Modern Warfare, Uncharted: The Nathan Drake Collection e Crash Bandicoot: The N. Sane Trilogy e um voucher de assinatura PS Plus de 3 meses. Ambos saem por R$ 2.399.

Agora, caso você compre um DualShock 4, o controle sem fio virá acompanhado de um jogo PlayStation Hits selecionado. São eles: God of War, Horizon Zero Dawn, The Last of Us: Remastered, Uncharted 4: A Thief’s End, Gran Turismo Sport, Uncharted: The Lost Legacy, Bloodborne, Ratchet & Clank, Uncharted: The Nathan Drake Collection, God of War 3: Remastered, Nioh, Infamous Second Son e Until Dawn. O preço sugerido do acessório é R$ 269.

O último desconto está no preço do jogo Death Stranding, sucesso de Hideo Kojima. O valor cairá de R$ 249 para R$ 179.

