MaxxiAtacado abre as portas em Santo André; ainda há vagas

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



10/12/2019 | 07:30



O espaço que ficou vago com o fechamento do Walmart na Avenida dos Estados em Santo André será ocupado, a partir de hoje, pelo MaxxiAtacado, bandeira do Grupo Big.

No ano passado, o Walmart passou a ser controlado pelo fundo norte-americano Advent e houve reformulação nas bandeiras no País.

Dos 190 funcionários da unidade, 20% atuavam no Walmart. Ainda há três vagas em aberto: encarregados de hortifrúti e de frente de loja e operador de loja PCD (Pessoa Com Deficiência).

Além disso, existe uma chance no MaxxiAtacado de Diadema, para fiscal de prevenção de perdas. Os salários vão de R$ 1.400 a R$ 2.000. Basta acessar: www.big.com.br/trabalhe-conosco/vagas.