Cerca de 700 mil caem na malha fina do IR; veja o que fazer

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



10/12/2019 | 07:20





Quem ainda não tinha sido contemplado com a restituição do IR (Imposto de Renda) 2019 e, ontem, ao conferir o último lote, também não estava nele, está na malha fina. Embora a chance de regularizar pendências seja disponibilizada pela Receita Federal desde o dia seguinte ao fim do prazo da entrega da declaração, em 30 de abril, por meio do e-CAC (sistema que fornece extrato do documento no site do Fisco), muita gente não o fez e, agora, terá de pagar multa e corrigir a informação. Em todo o País, 700.221 mil contribuintes caíram na malha devido a inconsistências nos dados – 2,13% das 32.931.145 declarações.

As principais razões para a malha neste ano foram: omissão de rendimentos do titular ou seus dependentes (35,6%); despesas médicas (25,1%); divergências entre o imposto informado na declaração e o declarado pela fonte pagadora (23,5%); dedução de previdência, dependentes, pensão alimentícia e outras (12,5%).

De acordo com Elvira de Carvalho, consultora tributária da King Contabilidade, se o motivo foram despesas médicas e o contribuinte tem todos os comprovantes consigo, ou seja, não houve erro, apenas desconfiança por parte do Fisco, a partir de janeiro é possível entrar no sistema e pedir a antecipação da malha, ou seja, para comprovar os gastos antes de ser convocado pela Receita. Agora, se houve omissão de rendimento, ao colocá-lo na retificadora será cobrada multa de até 20% sobre a diferença do imposto apurado. “Se corrigir o erro e pagar a multa o quanto antes, esse é o limite. Porém, se esperar a notificação da Receita, serão cobrados de 75% a 150% sobre o imposto devido”, afirma.