Quais habilidades são valorizadas?

Lucas Nogueira

Diretor de recrutamento da Robert Half



09/12/2019 | 22:41



No mundo corporativo, costuma-se dizer que as pessoas são contratadas pelo perfil técnico e demitidas pelo comportamento. Apesar de muitos profissionais duvidarem da veracidade desta frase, na prática ela é cada vez mais real. Entre as habilidades comportamentais mais demandadas está a visão de negócio, segundo 51% dos líderes entrevistados pela Robert Half em uma pesquisa recente. Mas, o que será que essa soft skill significa? Para te ajudar a entender um pouco mais sobre essa demanda, explico a seguir o significado dessa e de outras quatro habilidades muito desejadas pelos empregadores:

1 – Visão de negócio

Significa ter uma consciência clara dos resultados das ações da empresa e para onde elas estão direcionando a companhia. A visão clara do futuro vem junto com a habilidade de tomar as medidas necessárias para chegar lá. Em geral, esses profissionais combinam uma forte determinação com o desejo de crescer.

2 – Hands on

Na tradução livre, hands on significa ‘mão na massa’, ou seja, profissional que não se priva de ter participação ativa nas ações e se aprofundar nas atividades, seja sozinho ou em grupo. Em geral, esse colaborador tem a mente aberta para absorver novos conhecimentos e é bastante produtivo.

3 – Senso de dono

Tem senso de dono aquele profissional que abraça os projetos com a responsabilidade e a motivação de um empreendedor. De maneira proativa, ele apresenta soluções que viabilizam ou facilitam o exercício das atividades e, principalmente, a expansão dos negócios e/ou da companhia.

4 – Orientado a resultados

Tem muito valor no mercado o profissional que foca em concluir as atividades com a qualidade esperada pela empresa ou superando as expectativas. Em resumo: ele trabalha pelo melhor resultado da tarefa e não simplesmente para concluir a ação. Essa postura tende a contribuir para que a concretização dos objetivos de toda a organização.

5 – Perfil multidisciplinar

Esse profissional é capaz de aplicar os diferentes conhecimentos que possui na atividade que desempenha ou é especialista. Essa bagagem de aprendizado pode vir da passagem por outras áreas ou empresas ou, ainda, ser adquirida por conta própria, em cursos livres, especializações, palestras ou workshops.