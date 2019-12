Alex Manente vai integrar grupos políticos Livres e Raps

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/12/2019 | 23:59



Recém-ingresso em dois movimentos políticos, o deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo, avaliou que o mandato ganhará qualidade para debater propostas para o País. O parlamentar foi convidado a participar do Livres e da Raps (Rede de Ação Política pela Sustentabilidade).

“Mandato ganha qualidade com oportunidade de se relacionar com pessoas dos mais relevantes temas. Você qualifica o mandato, tem condições de ter subsídios para temas que influenciam o nosso País, especialmente na área econômica, o desafio do País no momento. Tenho certeza que será de grande importância ter esses subsídios”, disse Alex.

O Livres é um movimento de linha liberal. Em seu site, o grupo de denomina “a única força política brasileira que defende a liberdade por inteiro, na economia e nos costumes, com integridade de valores”. “Acreditamos em mudanças graduais através da convivência democrática e queremos promover emancipação individual com sensibilidade social.” Já a Raps se coloca como “organização suprapartidária que busca contribuir para a melhoria da democracia e do processo político brasileiro, por meio da formação, conexão, apoio e desenvolvimento de lideranças políticas comprometidas com a sustentabilidade”.

“De todos os grupos, o que sempre gostei foi o Livres, pois dá liberdade de não pensar em maneira exclusiva. A convivência com diferente faz com que o Livres seja melhor, não fica preso a uma ideia”, salientou Alex.

Sobre os debates que tem travado dentro do bloco, Alex defendeu que haja liberdade econômica, mas sem deixar de olhar para o social.

“Estado tem de ser mais enxuto, oferecendo serviços sociais com qualidade e simbolize o que acredito, que é a liberalidade econômica capaz de ter Estado menor, com competitividade de gerar emprego e renda, mas preocupado com bem-estar social. Há muita injustiça e diferença no Brasil”, afirmou o parlamentar, citando que, como contribuição, vai trazer experiências sobre medidas de combate à corrupção, em especial a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que prevê o cumprimento de pena após confirmação da sentença em segunda instância.