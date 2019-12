Notícias da semana – 2 a 8 de dezembro

Da Redação



08/12/2019 | 07:00



ESPECIAL

‘Existencial’ é escolhida a palavra do ano

O dicionário virtual Dictionary.com, referência em busca on-line por significados de termos e verbetes, elegeu ''existencial'' como a palavra do ano. Ela ganhou destaque por meio da alta frequência com a qual foi jogada para pesquisa ao longo de 2019 por usuários de diversas idades na internet.

Temas como ameaças à existência do indivíduo e a questão de proteção à existência de ideias motivaram as pessoas a realizarem a busca nesta temporada. A página internacional explica que a palavra remete a: de ou ligado à existência; de, ligado a, ou característico do existencialismo filosófico, preocupado com a natureza da existência humana como determina pelas escolhas de um indivíduo livre.

Outro destaque foi o personagem Garfinho, do longa-metragem animado Toy Story 4. Na história, ele passa por complicação existencial quando se agarra ao fato de ser feito a partir de lixo e se sentir descartável, não percebendo as possibilidades de sua vida.

ECONOMIA

Salário mínimo ideal deveria ser de R$ 4.021,39

Estimativa do Dieese (Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos) sobre o salário mínimo ideal, em novembro, mostra que o valor deveria ser de R$ 4.021,39, mais de quatro vezes maior do que os atuais R$ 998.

O objetivo dos cálculos é saber quanto os trabalhadores brasileiros precisariam receber mensalmente para poder usufruir de necessidades básicas. Entre tópicos levados em consideração estão alimentação, moradia, saúde, higiene, transporte e educação, todos estabelecidos pela Constituição federal.

CULTURA

Novo trailer revela detalhes de adaptação de ‘Mulan’

A Disney divulgou trailer inédito de Mulan, versão em live-action (desenvolvida com a participação de atores reais) do desenho animado dos anos 1990. O vídeo legendado – ainda não foi feita uma edição dublada – pode ser visto no YouTube.

No material, é possível ver mais detalhes da história, um pouco diferentes do que a mostrada na animação original. A atriz chinesa Liu Yifei está escalada para dar vida à personagem principal.

Mulan estreia nos cinemas brasileiros em 26 de março.