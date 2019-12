Por que a lesma solta meleca ao se rastejar?

Tauana Marin

As lesmas costumam deixar pelo caminho que percorrem uma espécie de meleca chamada corretamente de muco. A principal função desse líquido é facilitar a movimentação do bicho sem que se machuque, já que sempre está sobre alguma superfície, seja solo, parede ou chão, por exemplo. Essa substância também funciona como proteção ao animal contra bactérias que possam causar doenças e que podem ser encontradas no caminho. A secreção sempre é expelida pela lesma, o que muda acaba por ser a quantidade que é liberada – às vezes muito, outras, pouco.

Vale lembrar que a lesma é um pequeno ser de corpo mole que vive em ambientes terrestres que sejam bastante úmidos, ou seja, lugares em que a terra tenha muita água. Essa espécie é encontrada perto de jardins e hortas e, para se movimentar de um local para outro, costuma rastejar pelo solo com movimentos de seu próprio corpo.

A secreção não é venenosa. Algumas pesquisas mostram que esta substância, inclusive, pode ajudar o ser humano a limpar águas poluídas. Também estão desenvolvendo estudos para utilizar o muco para possível cicatrização de machucados diversos.

MESMA FAMÍLIA - Há quem imagine que lesma e caracol são a mesma coisa, mas não são. Apesar de os dois animais fazerem parte da mesma família, contam com diferenças, sendo a principal delas que o segundo tem uma concha e o outro não possui.

A lesma apresenta quatro tentáculos em sua cabeça: dois deles têm um olho na ponta e os outros dois são usados para função de tato e olfato. Detalhe que as lesmas exercem papel importante na natureza, uma vez que servem de alimento para outros bichos e ajudam a adubar a terra.

VERDADE OU MITO?

Há muito tempo fala-se que jogar sal sobre a lesma pode matá-la. E a afirmação está correta. A pele dela é bastante fina e colocar sódio em cima faz com que o animal perca água, podendo morrer desidratado por causa da falta de água no seu corpo. A hidratação é muito importante para todos os seres vivos, incluindo a lesma, que realiza as trocas gasosas (respiração) por meio da pele.

