Um tour dos sonhos para conhecer os ursos do Alasca

Leo Alves



06/12/2019 | 15:48

Assim como geleiras e fiordes, os ursos do Alasca fazem parte da experiência de conhecer este estado americano. Neste vídeo, Marcio Nel Cimatti, do A Janela Laranja, parceiro do Rota de Férias, conta como é a sensação de ver de perto esses animais selvagens.

Ursos do Alasca: tour

Confira os detalhes no vídeo abaixo.

Rota de Férias no Alasca

Nossa equipe também já esteve no estado. No texto, a reportagem descreve a incrível experiência de observar cinco ursos-marrons a poucos metros de distância, além de toda a aventura para chegar até o local onde estavam os animais. Clique aqui para ler os detalhes na íntegra.

Imagens espetaculares do Alasca

Na galeria, veja também algumas imagens incríveis do local.