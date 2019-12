“Ruta Escondida”: conheça 5 vilarejos históricos do Equador

Redação



06/12/2019 | 09:18

A pequena Puéllaro é o ponto de partida da “Ruta Escondida”, que reúne cinco povoados ao norte de Quito, no Equador. Conhecida como “A Horta do Equador”, Puéllaro cultiva frutas como pinha, abacate, batata-doce e tangerina.

A cidade abriga também a Igreja de São Pedro, que data de 1850 e foi construída em barro, madeira e azulejo. Monumental e austera, a igreja foi erguida com 85% de pedra e levou 30 anos para ficar pronta. É onde fica o mirante Cerro La Luz. Dali, pode-se ver a procissão de Las Andas, que ocorre toda terça-feira.

La Ruta Escondida

A poucos quilômetros de distância está Perucho, cuja igreja tem 319 anos (foi fundada em 1700). A cidade da Ruta Escondida destaca-se pela produção de tangerina e seus derivados, como vinho, geleia, compotas e doces. Vale experimentar o principal prato local, o sancocho peruchano, à base de carne de porco. Tudo isso em um cenário cercado pelas belas paisagens do território equatoriano.

Com apenas 800 habitantes, a pequena localidade de Chavezpamba conta com um mirante natural, de onde é possível admirar os cinco povoados da região centro-norte. Há também o mirante “La Loma de la Cruz”, do qual se avista toda a grandeza da área, cujo produto mais famoso é a batata-doce.

O mesmo caminho leva a Atahualpa, povoado essencialmente dedicado à criação de gado. Seus produtos lácteos são muito apreciados pela comunidade – e, claro, pelos turistas.

Na praça central está a igreja construída em 1932, que abriga a imagem da Virgem de El Quinche. A região também é uma boa para caminhadas, visitar cachoeiras, conhecer o bosque do Cerro Fuya Fuya e chegar às lagoas de Mojanda.

A última parada da Ruta Escondida é a extensa localidade de San Jose de Minas, que tem grandes áreas verdes e bosques protegidos. Com uma culinária de dar água na boca, baseada em grãos, acidade convida o turista a retomar o contato com a natureza. Ali, é possível encontrar belos campos floridos e plácidos balneários.

