Nivus é o nome no novo Volkswagen

Nilton Valentim



06/12/2019 | 08:40



Está definido o nome do novo carro da Volkswagen. Vai se chamar Nivus o modelo que foi apresentado na Alemanha, em agosto, com a denominação provisória de New Urban Coupe, e que será fabricado nas unidades da Via Anchieta e também em Pamplona, na Espanha.

Disfarçado, o veículo foi flagrado em outubro rodadando pelas ruas de São Bernardo. Na ocasião, estava na Avenida Maria Servidei Demarchi, nas proximidades da Volks, com a frente e a traseira cobertas por espécie de lona preta.

O nome foi divulgado pela empresa nas redes sociais. No vídeo promocional, o carro surge em um ambiente com pouca luz e, aos poucos, ficam nítidos alguns detalhes do projeto, como faróis, lanternas traseiras e parte do teto. A expectativa é que o carro chegue às concessionárias em maio do próximo ano.

O Nivus será construído na plataforma modular MQB, usada como base para modelos como Polo, Virtus e T-Cross.

A primeira notícia sobre o Nivus foi dada em 29 de agosto, na sede mundial da Volks, em Wolfsburg (Alemanha). Na época a montadora confirmou investimento de R$ 2,4 bilhões em São Paulo, sendo R$ 2,3 bilhões na unidade da Via Anchieta, valor utilizado para a produção do novo carro, que gerou 100 contratações para as áreas de engenharia e design, com projeção de outras 500 para a linha de montagem.

“É a globalização da tecnologia e do conhecimento desenvolvidos no Brasil. Um carro que representará um novo segmento, com novidades que certamente irão atrair e conquistar ainda mais clientes para a marca Volkswagen”, comemorou o presidente da marca na América do Sul, Pablo Di Si.