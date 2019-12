Natal ofuscado

Do Diário do Grande ABC



05/12/2019 | 10:05



O Natal deveria sempre ser iluminado. Na maioria das vezes, é. Entretanto, o de 2016, em São Caetano, está ofuscado por fortes indícios de improbidade administrativa que foram detectados pela sindicância realizada pela Corregedoria-Geral do Município. A decoração festiva de três anos atrás deu motivação a evidências cada vez mais robustas de que as circunstâncias que envolveram aquele período passaram bem longe do que apregoa o espírito natalino.

Os eventos, que receberam R$ 1,2 milhão de investimentos, sendo R$ 1 milhão proveniente dos cofres municipais e R$ 200 mil da Associação Comercial e Industrial de São Caetano, tinham como propósito incentivar o comércio local. Entretanto, a forma descuidada, para dizer o mínimo, com que o processo foi conduzido, desde a escolha da empresa responsável pela execução até a prestação de contas, deixou muito a desejar.



Os dados da sindicância, que chegaram a este Diário, apontam que quatro pessoas tiveram atuação duvidosa na condução do processo. Um deles é Walter Estevam Junior, então presidente da associação comercial. O outro é Nilson Bonome, supersecretário da administração Paulo Pinheiro.

No caso específico de Estevam Junior, o documento relata que ele “não primou pela correta utilização dos recursos que lhe foram confiados, tendo praticado diversas irregularidades e descumprindo as principais cláusulas do termo de convênio, bem como violado diversos princípios da administração pública”. Os demais são citados por “não exercerem com zelo a função pública que lhes foi designada”.

Este é mais um capítulo deste trágico enredo, que vem sendo escrito nas páginas deste jornal há meses. Relato de uma trama que, de acordo com a corregedoria, envolve adulteração de documentos e, ao que tudo indica, mau uso do dinheiro público. A população de São Caetano espera que todos os fatos sejam apurados com a máxima correção e urgência. Para que os próximos natais, a começar pelo que se avizinha, voltem a ser iluminados no município.