PPI quer programa para aprimorar licitações de petróleo

05/12/2019 | 09:58



Depois de resultados frustrantes em leilões de campos de petróleo, o conselho do Programa de Parceria de Investimentos (PPI) recomendou a criação de um programa para aprimorar as licitações de exploração e produção de petróleo e gás natural.

O texto de resolução publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (5) justifica que a criação do programa é necessária para "atrair investimentos em exploração e produção de petróleo e gás natural por meio do aumento da competitividade nos leilões".

A resolução recomenda ainda a criação de um comitê interministerial para acompanhamento do programa, que será composto por representantes dos ministérios de Minas e Energia, Economia, Casa Civil e Agência Nacional do Petróleo (ANP).