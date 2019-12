Obituário - 5 de dezembro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/12/2019 | 09:53





DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo Andre, domingo, dia 1º de dezembro

Valdemar Pinto, 87. Natural de Jacutinga (MG). Residia em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Santo André, segunda-feira, dia 2 de dezembro

José Alves de Freitas, 82. Natural de Belo Jardim (PE). Residia em São Paulo (SP). Dia 2, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, terça-feira, dia 3 de dezembro

Zulmira Colosso, 99. Natural de São Carlos (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Myrian Segalla Boro, 93. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Palmieri, 86. Natural da Itália. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Carmen Rejes Geurgas, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miriam Santana Silva, 79. Natural de Salvador (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Pensionista. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Rosário Motta, 71. Natural de Barbalha (CE). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Dalla Rosa, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela Pedro Marcos, 64. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.

Aparecida Onofre da Silva, 60. Natural de Rinópolis (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Copeira. Dia 3. Cemitério Municipal de Jaguariúna (SP).

Aparecida Madalena Luiz, 55. Natural de Cascavel (PR). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eunice Izabel da Silva, 50. Natural de São Caetano (PE). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Ivanildo José de Souza, 63. Natural de Belém de Maria (PE). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 4 de dezembro

Sebastião Felício de Souza, 78. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Mariusso Netto, 74. Natural de Olímpia (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 4. Crematório Vila Alpina.

Maria Angélica de Macedo Garcia, 67. Natural de Bauru (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 1º de dezembro

Maria Pena Cruz, 80. Natural de Irará (BA). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Vicente Gomes de Moraes, 69. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia em São Paulo (SP). Dia 1º. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Eunice Silva Cruz de Lima, 61. Natural de Aracaju (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.



São Bernardo, segunda-feira, dia 2 de dezembro

Francisco Alves de Medeiros, 77. Natural de Santa Luzia (PB). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 2. Jardim da Colina.

Luiza Sizuko Umezu Kamiya, 73. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.

Antonio Zacarias Alexandre, 69. Natural de Guaraciaba (MG). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.

Teresa Rosa Silva de Lucena, 69. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério Municipal Recanto da Paz, em São Paulo.

José Dias da Costa, 68. José Dias da Costa, 68. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 3 de dezembro

Marcelo de Souza Jardim, 91. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Antonio Cândido Simão, 86. Natural de Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Paulicéia.

Annair Deli Stoianov, 85. Natural de Monte Mor (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Jardim da Colina.

Emília Rosa Nunes de Oliveira, 75. Natural de Lins (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Vera Laureano de Macedo Wohlers, 62. Natural de Pongaí (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3, em Santo André. Parque dos Pinheiros, em São Paulo (SP).



SÃO CAETANO

São Caetano, segunda-feira, dia 2 de dezembro

Kasemiera Chmiel, 96. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 2. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Roberto Merlino, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 2. Cemitério das Lágrimas.

Solange Viana Machado, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 2. Crematório Vila Alpina.



São Caetano, terça-feira, dia 3 de dezembro

Alzira Carvalhaes de Souza, 87. Natural de Guaranésia (MG). Residia na Vila Alpina, em São Paulo (SP). Dia 3. Cemitéro Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



D I A D E M A

Leolinda Ursina Batista, 69. Natural de São João do Paraíso (MG). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.

M A U Á

Yoshiko Sakugawa, 81. Natural de Registro (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria Lúcia dos Santos, 66. Natural de Avaré (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.