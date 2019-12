05/12/2019 | 07:54



O Produto Interno Bruto (PIB) da Grécia cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2019 ante o segundo, de acordo com dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas do país, a Elstat.

Na comparação anual, o PIB grego teve expansão de 2,3% entre julho e setembro, informou a Elstat.