Diocese cria estrutura responsável pelas ações de caridade social

Da Redação



01/12/2019 | 16:56



A Diocese de Santo André, responsável pelas sete cidades do Grande ABC, criou, neste sábado (30) o vicariato pastoral para a caridade social. Trata-se de estrutura que será responsável por todas as ações voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade na região. A ferramenta é fruto do Sínodo Diocesano, realizado em 2016, e que define as ações da Igreja na região até 2021.

Cerca de 600 fiéis de várias cidades do Grande ABC acompanharam o decreto de criação do vicariato, durante a solenidade oficial de Santo André Apóstolo, na Igreja Matriz de Santo André, Vila Assunção.



Na celebração do padroeiro diocesano presidida pelo bispo anfitrião Dom Pedro Carlos Cipollini, que também contou com a presença de seu irmão, o bispo da Diocese de Marília, Dom Luiz Antônio Cipollini, também foi anunciado o vigário episcopal responsável pela estrutura, padre Ryan Matthew Holke.



O objetivo do Vicariato da Caridade é reunir as diversas expressões do serviço de caridade nas sete cidades da região (paróquias, pastorais sociais, movimentos, leigos, congregações e instituições) para “continua requalificação evangélica e técnica do trabalho a serviço da vida plena para todos”, observou a Diocese.



A ação ainda visa promover permanente escuta efetiva e afetiva dos pobres e de todas as pessoas em situação de vulnerabilidade na sociedade, fazer mapeamento dinâmico das pobrezas, das periferias geográficas e existenciais na região, consolidar trabalho em rede entre órgãos eclesiais, entidades da sociedade civil e governo para um melhor serviço aos pobres, marginalizados e excluídos, bem como o fortalecimento destas ações.



Mais informações sobre como participar do vicariato podem ser obtidas na Praça do Carmo, 36, Centro de Santo André, ou pelo telefone 4469-2077.