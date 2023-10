O que fazer em Ushuaia, na Argentina, durante o verão

Apesar de ser um destino ligado a baixas temperaturas, há muito o que fazer em Ushuaia no verão. Na verdade, esse é um dos melhores períodos do ano para ir à cidade situada na Patagônia Argentina, que é repleta de belezas naturais.

Ocorre que, durante os meses mais quentes do ano, os termômetros em Ushuaia giram em torno de 14ºC -, o que facilita a realização de muitos passeios. Os dias são mais longos, podendo ter até 17 horas de sol.

Pensando nisso, a Brasileiros em Ushuaia, agência referência em destinos patagônicos, listou cinco atrações para aproveitar a cidade durante o período.

Como chegar a Ushuaia

Para chegar em Ushuaia, uma boa dica é consultar com antecedência os valores das passagens em um metabuscador como o da Vai de Promo. Isso porque ele lista diversas companhias ao mesmo tempo e entrega o localizador assim que a compra é aprovada.

A maioria dos voos que partem do Brasil rumo ao destino faz uma parada na capital argentina, Buenos Aires.

O que fazer em Ushuaia no verão

As principais atrações de Ushuaia durante o verão são:

Mega tour de verão

Pinguins

Caminhada na Laguna Esmeralda

Caiaque Sunset

Passeio dos Lagos

Confira detalhes de cada uma delas.

Mega tour de verão

Roteiro exclusivo da Brasileiros em Ushuaia, o mega tour inclui passeio pelo Parque Nacional Tierra del Fuego, assim como visitas à Playa Larga e o Glaciar Martial, com vista da cidade e do Canal do Beagle.

O tour inclui ainda: parada no Ice Bar, onde é possível brindar em taça de gelo, ida ao Correio do Fim do Mundo – que só fica aberto durante o verão -, onde há a possibilidade de carimbar os passaportes com a marca do “Fim do Mundo” e até enviar um postal para amigos e familiares, visita ao lago Roca, na fronteira com o Chile, entre outros.

Pinguins

Essa é a melhor época do ano para observar os milhares de pinguins Magalhães que elegem o destino como morada durante sua reprodução. Entre outubro e abril, os animais se abrigam na Isla Martillo, em um cenário de praias cercadas por montanhas.

Os roteiros de verão incluem navegação até a ilha para avistamento dos pinguins, assim como aves locais e lobos marinhos.

Caminhada na Laguna Esmeralda

É também durante o verão que fica mais fácil de observar toda a rica paisagem da Laguna Esmeralda. Diferente do verão, quando o local está congelado, nesse período é possível explorar bosques, rios e lagos dos entornos em um roteiro completo de trekking.

Caiaque Sunset

Para quem gosta de esportes aquáticos, como caiaque, o verão patagônico permite que os visitantes percorram as águas do Lago Escondido, apreciando a paisagem local. O circuito se inicia pela Ruta 3, com cenário da Cordilheira dos Andes de fundo, até chegar ao lago, onde a atividade ocorre em caiaques duplos.

Passeio dos Lagos

Outro atrativo para a temporada são os passeios pelos vales, montanhas e lagos da Patagônia Argentina. Além de explorar toda a natureza dos arredores, é possível observar paisagens de tirar o fôlego, como o mirante do Paso Garibaldi e a serraria Martinez, ao longo do lago Fagnano.

Onde ficar em Ushuaia

Os principais hotéis em Ushuaia ficam no centrinho da cidade. Entre os que recomendo estão:

Hotéis com bom custo-benefício

Hotéis luxuosos

