Tranquilidade e estrutura no Sul da França

Paris é a primeira parada da maioria dos turistas que viajam à França. A badalada Riviera Francesa, com Nice, Monaco e Saint Tropez também é muito visitada. No meio das duas, um lugar com ares medievais, estrutura de cidade grande e o charme de um pequeno vilarejo. Estamos falando de Montpellier!



Com 457 mil habitantes, o município tem tudo que uma grande metrópole também possui, como shoppings, restaurantes, bares, vida noturna, universidades, casa de espetáculos e atrações esportivas. E o melhor: tudo é facilmente conhecido por bicicleta, tram (espécie de metrô a céu aberto) ou a pé mesmo se você for daqueles turistas que curtem andar descobrindo os segredos escondidos de cada local.



Montpellier é história viva, com a Faculdade de Medicina originária de 1220 (sim, 1220) e um aquaduto de 2.000 anos de existência. Próximo ao aquaduto fica o Arco do Triunfo, atração similar à parisiense, mas com certeza mais tranquila para ser observada ou para tirar uma foto.

A Place de la Comedie é a praça central da cidade, onde você tem o grande impacto ao chegar em Montpellier. A Opera Garnier fica ali, assim como farmácias, restaurantes, um carrossel para as crianças, linha do tram e restaurantes tipo fast foods (avisamos que era uma metrópole).



Nas ruas menores, não se espante ao ver partes de bicicletas grudadas nas paredes. É um dos charmes e dos diferenciais desta cidade francesa que está pedindo passagem.



ESPORTES VARIADOS

Já falamos que você pode conhecer a cidade de bicicleta, não é mesmo? Pois bem, se você gosta de eventos esportivos, Montpellier é um prato cheio. O time de handebol é um dos melhores da Europa, enquanto o de rúgbi também não deixa nada a desejar.



No futebol a equipe não chama tanta atenção, mas foi campeã francesa em 2012 em uma das maiores zebras da história. Para os radicais, temos o Fise Montpellier, evento de skate, BMX, parkour e mountain bike, o que deixa a cidade lotada de turistas todos os anos.



COMO CHEGAR

Sair de São Paulo apenas para ir a Montpellier não é escolha acertada, já que existem muitas atrações ao redor. Não deixe de incluir a cidade, contudo, caso for a Paris (três horas de trem), Marselha (duas horas de carro) ou Barcelona (três horas e meia de carro).

A Trust SBC, agência de turismo e intercâmbio de São Bernardo, realiza pacotes de viagem que combinam algumas das cidades citadas, com voos, hotéis e roteiros para curtir a Europa e também todos os lugares do mundo. Um pacote de oito dias com Paris, incluindo Montpellier (voo mais hospedagem) pode sair por volta de R$ 4.500 (por pessoa, em apartamento duplo).



“Se você tem oito dias, sugiro combinar Paris com Montpellier apenas, para aproveitar bem as duas cidades. Caso tenha mais tempo, podemos adicionar a Riviera Francesa e/ou Barcelona, o que daria viagem de diferentes paisagens e certamente inesquecível”, afirma Henrique Munhos, dono da Trust SBC.



Região esconde tesouros medievais e lindas paisagens



Como Montpellier é uma cidade completa, mas relativamente pequena territorialmente, dois dias são mais do que suficientes para conhecer os principais pontos turísticos deste paraíso francês. Tem mais tempo livre? Bom, então certamente você não vai se arrepender de conhecer locais minúsculos e históricos que ficam ao Sul e ao Norte.



Que tal uma cidade murada? Essa é Aigues Mortes, semelhante a Óbidos (Portugal), que parece um cenário de filme. Se estiver por ali no verão, vale muito a pena curtir uma praia em La Grande Motte, que rende ótimos registros.



Sommieres e St-Guilhem-Le-Désert são também tesouros escondidos, onde se pode caminhar ao redor da história, aproveitando produtos locais e conhecendo tudo em uma caminhada deliciosa. No caminho entre Montpellier e St-Guilhem-Le-Désert fica uma grande atração: a Pont du Diable, com uma paisagem de tirar o fôlego e parada obrigatória.



Diferentemente das grandes metrópoles, não há transporte público eficaz para realizar os passeios acima. Então, a dica da Trust SBC é alugar um carro e curtir esse turismo não tradicional pela França. “Temos diversas opções de carro para pegar em Montpellier e aproveitar essas cidades. Além disso, você pode aproveitar este aluguel e descer mais ao Sul para a Riviera Francesa. Se gosta de dirigir, pode subir ao Norte e visitar Lyon”, conta Henrique Munhos, que também ressalta que a Trust SBC tem opções de R$ 170 a diária para carros nessa região.