26/11/2019 | 09:18

O ano está chegando ao fim e muitos já estão pensando em onde passar a virada. Diversos lugares, que figuram entre os mais badalados no Brasil e no mundo, estão na lista de desejos de quem está em busca dos melhores destinos para passar o Réveillon de 2020.

O turismólogo Gabriel Veronese separou algumas dicas para quem quer comemorar a data em alto estilo. “É possível passar a virada em destinos incríveis com bom planejamento financeiro e com reservas feitas com antecedência, para pegar preços mais baixos. Essa época do ano é muito procurada para lugares tropicais do hemisfério sul e pode surpreender com promoções para Europa e Estados Unidos, dependendo do rigor do inverno”.

Dicas de destinos para passar o Réveillon de 2020

Réveillon nos Emirados Árabes Unidos

A ilha artificial de Palm Jumeirah conta com um passadiço que oferece uma vista privilegiada dos fogos do Hotel Atlantis e também dos fogos do Burj Al Arab e do Burj Khalifa, com acesso gratuito.

Se você está disposto a abrir o bolso para assistir ao espetáculo com direito a jantar de gala e festa, vale se hospedar no Atlantis. Também há vários outros hotéis do Palm Jumeirah que oferecem uma ótima vista dos fogos e ainda fazem suas próprias festas de Ano Novo. Só não esqueça de reservar com antecedência.

Réveillon na França

Na França, não existe aquela mesma animação que estamos acostumados no Brasil, com muitos fogos de artifícios, mas isso não quer dizer que não tenha opções para passar o ano novo na Cidade Luz.

Geralmente, os franceses celebram o novo ano entre amigos, em algum restaurante bacana ou até mesmo na balada. As celebrações nas ruas de Paris, perto da Torre Eiffel ou na Avenue des Champs-Elysées são as mais procuradas pelos turistas.

Chez Francis

Opção para quem quer ficar pertinho da Torre Eiffel. Além da vista privilegiada, o interior do restaurante Chez Francis é decorado por Jacques Garcia – arquiteto, designer de interiores e designer de jardins francês. Para a noite do Réveillon, o local propõe um menu especial que inclui três pratos, taça de champanhe, uma garrafa de vinho para duas pessoas, além de sobremesa, água e café, que saem a partir de 200 euros.

Réveillon na Rússia

Moscou

A histórica Praça Vermelha de Moscou oferece algumas opções mais frias, mas conta com uma bela exibição de fogos de artifício na véspera de Ano Novo. Enquanto o viajante estiver lá, convém fazer um tour pelas relíquias da Guerra Fria da era soviética.

Para quem quer comemorar em grande estilo, com um toque russo, o Ritz-Carlton em Moscou pode ser a opção ideal. Está centralmente localizado e possui um bar na cobertura.

Réveillon no Brasil

Luxo, conforto, pé na areia, fogos de artifício, open bar e food e festa até o dia amanhecer fazem parte da programação da virada do Sheraton Grand Rio, com direito às principais festas de Réveillon da cidade e vista para os fogos de Copacabana.

Réveillon do Morro 2020 (Morro da Urca)

O Réveillon do Morro é uma das festas de ano novo mais disputadas do mundo, e dona de um dos cenários mais deslumbrantes do país. O evento receberá a bateria nota 10 da Mangueira, campeã do carnaval do Rio 2019. Ele é para todos os públicos, com vista privilegiada da queima de fogos da Praia de Copacabana.

Um dos hotéis mais charmosos de São Paulo, o Hotel Tivoli Mofarrej São Paulo, é palco de uma das festas mais luxuosas do Brasil. Ele vai contar com a presença de vários DJs e a Bateria da Escola de Samba Rosas de Ouro.

O Réveillon em Fernando de Noronha é um dos mais badalados do país e do mundo. O período de fim de ano é um dos mais concorridos. A ilha recebe pessoas do mundo todo a procura de baladas e muita agitação.

Mas o preço também é elevado durante esse período. A Festa da virada na Pousada Zé Maria em 2019 teve ingressos vendidos a partir de R$ 1.318. As pousadas mais simples, que têm tarifas por volta de R$ 500 para um casal durante o ano, nesta época chegam a cobrar R$ 1.200 a diária.

Réveillon nos Estados Unidos

W South Beach Miami, um dos hotéis mais luxuosos de Miami, que já hospedou celebridades como Madonna e Leonardo DiCaprio, faz sua tradicional festa de ano novo com DJs internacionais e muita animação. O evento começa a partir das 21h e vai até às 2h. Os ingressos vão de US$ 150 a US$ 15 mil.

A Times Square, em Manhattan, é sinônimo de véspera de Ano Novo nos Estados Unidos. Mesmo que você não esteja lá pessoalmente, há uma boa chance de assistir a famosa bola cair na televisão. Esta atração estreou em 1907 e apareceu todos os anos desde então, exceto por dois, durante a Segunda Guerra Mundial.

Para quem não quiser entrar na Times Square, com cerca de 1 milhão de pessoas, vale ir para o Grand Army Plaza, que fica perto do Prospect Park, no Brooklyn, para ver fogos de artifício.

Réveillon em Portugal

Alentejo

O Alentejo é um dos destinos mais requisitados e luxuosos de Portugal. Este hotel cercado de história, tem uma celebração de fim de ano com com bastante requinte. Este ano será uma festa temática: “Uma noite em Havana”, com uma linda queima de fogos para celebrar a chegada do novo ano. O valor das tarifas parte de 440 euros.

