26/11/2019 | 07:38



A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou nesta segunda-feira, 25, que o governo federal vai iniciar, em janeiro de 2020, um projeto de capacitação para que todas as delegacias de polícia do País tenham um serviço especializado em atendimento à mulher vítima de violência. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.