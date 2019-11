Educação de Jovens e Adultos de Santo André gera obras especiais

Luís Felipe Soares



26/11/2019 | 07:11



Alunos do projeto EJA (Educação de Jovens e Adultos) em Santo André mostram que o aprendizado também aborda questões culturais. Esses estudantes desenvolveram trabalhos artísticos e esse acervo está apresentado para a comunidade no saguão do Teatro Municipal Flavio Florence até quinta-feira.

A mostra Autoria & Expresão: Arte na Educação de Jovens e Adultos nasceu como iniciativa dos professores de artes e tiveram questões como cidadania, emoções, sustentabilidade e valores estéticos da beleza e da harmonia como assuntos tratados. Estão apresentados trabalhos elaborados ao longo do período letivo.

A ideia é provar que os participantes conseguem se expressar por meio do universo cultural. “Cada painel representa uma escola participante com manifestações em esculturas, aquarela, pintura e outros. Essa troca reforça que os alunos podem ser artistas e também admirar o trabalho de seus colegas”, diz Marcia Buzzeto, gerente pedagógica da EJA.

Autoria & Expressão: Arte na Educação de Jovens e Adultos – Exposição. No saguão do Teatro Municipal Flavio Florence – Praça IV Centenário, em Santo André. Das 8h às 21h30. Grátis. Até quinta-feira.