Jazz local e autoral

26/11/2019 | 07:29



A música para Flavia K é algo que vem, literalmente, de berço. Quando pequena, no colo de sua mãe, a artista de São Bernardo não dormia com as canções de ninar. Cantarolava junto. Dentro de casa, com os pais, aprendeu a ouvir jazz, soul, MPB e bossa nova. Depois a bsuca por mais e mais artistas foi por sua conta. Ao mesmo tempo em que escutava música, resolveu estudar teoria musical e piano erudito.

A paixão, ao longo do tempo, só aumentou. Tanto que agora, aos 22 anos, ela apresenta seu primeiro álbum de estúdio. ''Janelas Imprevisíveis'' ganha vida em CD (R$ 25, em média) e nas plataformas digitais, e é ilustrado por dez composições. A artista aposta as fichas no jazz, principalmente, mas sem deixar de passear por gêneros como bossa nova e soul music. “Tentei levar influências diversas, pois meu gosto musical é assim também, com muitas referências de inúmeros estilos musicais”, explica Flavia.

A cantora conta que Janelas Imprevisíveis é um álbum feito de forma independente, sem auxílio de gravadora. “Fui juntando dinheiro por meio dos cachês dos meus shows, e meus pais também investiram no disco porque acreditam no potencial”, explica.

Flavia revela que o álbum é resultado de um ano e meio de trabalho, entre composições, pré-produção, produção e finalização. “Foi um longo processo”, diz.

Todas as faixas são assinadas pela cantora e pianista. No álbum Flavia fala da vida, de amor. “Sempre procuro passar nos meus sons um sentimento bom”, diz.

O álbum é grata surpresa. Composições como Contramão e Se Pá Tum Derê são repletas de arranjos instrumentais cuidadosos e interessantes harmonias vocais. ''Janelas Imprevisíveis'' conta com uma grande surpresa. A faixa Canção do Sol tem a participação especial de Roberto Menescal, uma das figuras mais importantes da bossa nova. A música, aliás, ganha webclipe no dia 5, com aparição do convidado.

“Estar perto de Roberto Menescal é uma experiência incrível” afirma Flavia. Ela conta que o conheceu indo a seus shows. E foi mandando gravações que fazia. “Quando lancei o single Contramão ele adorou, foi aí que nos aproximamos mais e eu o convidei para participar. Ter o reconhecimento, participação e orientação de uma pessoa tão importante para a música brasileira como o Menescal é muito gratificante. Me sinto honrada.”