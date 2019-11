Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



23/11/2019 | 07:00



A noite de sábado de Santo André está pronta para ter muito sertanejo como trilha sonora. Duas das grandes duplas da atualidade juntam forças para divertir o público no Clube Atlético Aramaçan (Rua São Pedro, 345), no bairro Silveira. São Marcos & Belutti e Edson & Hudson, que irão dividir o palco do salão social do espaço com o projeto Encontro Sertanejo Soh Vamos.

“São públicos diferentes, fãs diferentes, estilos diferentes, mas todo mundo estará no mesmo local para curtir. Fazer parcerias é muito bom porque enriquece nossa música. Cada artista tem sua vertente na música, e isso é muito bacana”, diz Belutti. “Mas confesso que estou torcendo para que a gente consiga cantar um pouquinho juntos, seria incrível”, comenta o andreense Marcos, que mora atualmente em São Caetano, explicando que cada dupla irá apresentar seu próprio repertório.

Eles têm viajado em turnê que celebra seus dez anos de carreira. Não ficam de fora de sua lista sucessos como Poeira da Lua, Romântico Anônimo, Domingo de Manhã e Aquele 1%. “Poder contar toda nossa história, nossa trajetória, nessa turnê de dez anos da dupla é muito especial. Essa primeira década foi de muito trabalho, aprendizado, sonhos realizados, sucesso e muito amor e carinho dos nossos fãs também, que estão cada vez mais juntos de nós. Isso não tem preço”, afirma Belutti. “Eu sou daqui, então sou um pouco suspeito para falar, pois me sinto em casa. Somos sempre muito bem recebidos por aqui, o público canta conosco do início ao fim, curte cada momento. Isso nos deixa muito felizes e realizados”, diz Marcos.

Do outro lado, Edson & Hudson também estão em festa, uma vez que, mais veteranos, celebram 25 anos de estrada. Eles apostam no projeto Amor+Boteco, no qual revisitam hits do passado e sucessos de artistas sertanejos que marcaram os anos 1990 e 2000, casos de Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano, e revelam faixas inéditas, a exemplo de Quem Me Viu, Quem Me Vê.<EM>

O show Encontro Sertanejo Soh Vamos ocorre hoje à noite, a partir das 21h. Com valores entre R$ 35 e R$ 50, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria ou por meio da internet (www.ticket360.com.br), sendo que a compra on-line conta com taxa extra de serviço. A atração tem classificação indicativa para maiores de 18 anos.