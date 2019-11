'Até sábado, sou Mengão', diz Bolsonaro sobre torcida na final da Libertadores

22/11/2019 | 13:22



Torcedor do Palmeiras, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que é "Mengão" pelo menos até este sábado, quando o Flamengo fará a final da Copa Libertadores com o River Plate, da Argentina. A partida será realizada no estádio Monumental, em Lima, no Peru.

"Até sábado eu sou Mengão. Eu espero que seja até o Mundial", disse o presidente após participar de evento na Escola de Comando e Estado Maior do Exército, no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro.

Apesar disso, Jair Bolsonaro afirmou que ainda acredita que o Palmeiras possa conquistar o título nacional justamente em cima do Flamengo, apesar dos 13 pontos (81 a 68) que separam as duas equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

"A esperança é a última que morre", comentou. "No Brasileiro, torço pro Palmeiras em São Paulo e sou Botafogo aqui no Rio. Futebol faz parte da cultura e está na alma do povo brasileiro", completou.

Fã de futebol, Jair Bolsonaro frequentemente vai a estádios pelo País. Recentemente, ele esteve na Vila Belmiro assistindo a uma partida do Santos e também já foi a jogos no Allianz Parque, no Mané Garrincha, no Maracanã e no Mineirão. Havia inclusive a promessa de que o presidente acompanharia a decisão em Lima, mas ele cancelou a ida ao Peru no início desta semana.