Santo André e Água Santa conhecem caminho no Paulistão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/11/2019 | 14:13



Santo André e Água Santa, únicos times do Grande ABC na elite do Campeonato Paulista, já sabem o caminho que terão de percorrer no Estadual. A Federação divulgou no início da tarde desta quinta-feira a tabela do Paulistão. O Ramalhão estreia diante da Ponte Preta, em Campinas, já o Netuno logo de cara, terá de visitar o São Paulo, no Morumbi. O clássico regional está marcado para a terceira rodada, no Estádio Bruno Daniel.



Integrante do Grupo B ao lado de Palmeiras, Novorizontino e Botafogo, o Santo André vai receber apenas um time grande no Bruno Daniel, o São Paulo, no quinto jogo, enquanto visita o Corinthians na rodada 8 e o Santos, na 11ª e penúltima. Já o Netuno, que está na Chave A ao lado de Peixe, Ponte Preta e Oeste, além de estrear contra o Tricolor fora de casa, recebe o Timão, na sétima rodada e sai para jogar diante do Verdão, na última rodada.



Confira abaixo como ficou a primeira rodada, lembrando que os dias e horários das partidas serão divulgados posteriormente pela Federação Paulista após definição dos jogos que serão mostrados pela televisão.



Corinthians x Botafogo

Ferroviária x Mirassol

Inter de Limeira x Guarani

Ituano x Palmeiras

Novorizontino x Oeste

Ponte Preta x Santo André

Santos x Bragantino

São Paulo x Água Santa