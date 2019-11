Aurora boreal, fiordes e renas: 50 imagens incríveis da Noruega no inverno

Redação



21/11/2019 | 11:48

É possível ver a aurora boreal em diversos lugares do mundo, como Canadá, Rússia e Islândia, mas poucos destinos oferecem condições tão boas quanto a Noruega no inverno, sobretudo nos arredores de Tromso, ao norte do país, já dentro do Círculo Polar Ártico.

Lá, a temperatura gira em torno de -5ºC nesta época do ano, enquanto em outros lugares do norte do globo, passa dos -20ºC. Por isso, não faltam agências que promovem passeios para quem deseja observar o espetáculo, seja nas imediações da cidade, seja em resorts como o Malangen Brygger, em Skutvik, alguns quilômetros ao sul.

50 imagens da Noruega no inverno

Colaborador do Rota de Férias, o médico e fotógrafo amador Davi Siqueira Silva (@davi_ssilva) encarou a Noruega no inverno e registrou imagens belíssimas da aurora boreal. Para isso, reuniu tudo o que precisa para avistar o fenômeno: paciência na escuridão da estrada, roupas próprias para aguentar o frio, a escolha da época certa para viajar e uma boa dose de sorte para que a natureza jogue a seu favor.

Além da aurora boreal, Davi participou de outras experiências na região, como aproximar-se de renas e praticar dogsled. Veja 50 imagens fascinantes que ele registrou na Noruega no inverno.