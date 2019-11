Na prorrogação, Clippers batem Celtics; Nuggets vencem Rockets e tomam 2ª posição

21/11/2019 | 08:56



Em dois dos 11 jogos da movimentada rodada desta quarta-feira à noite da NBA, Los Angeles Clippers e Denver Nuggets conquistaram vitórias expressivas em casa e voltaram a mostrar força neste início da temporada regular da liga de basquete dos Estados Unidos. Em confronto decidido apenas na prorrogação, o time da Califórnia bateu o Boston Celtics, líder da Conferência Leste, por 107 a 104, enquanto a equipe do Colorado derrotou o Houston Rockets por 105 a 95 e tomou do rival a segunda posição do Oeste.

Para levar a melhor sobre a franquia de Massachusetts, os Clippers foram liderados por boas atuações de Lou Williams, Paul George, Kawhi Leonard e Patrick Beverley. O primeiro deles saiu do banco de reservas para ser o cestinha do time, com 27 pontos, enquanto o segundo somou outros 25. Já Kawhi contabilizou 17 e Beverley exibiu competência ofensiva e defensiva ao fazer um "double-double" de 14 pontos e 16 rebotes.

Com o resultado, a equipe de Los Angeles se garantiu na quarta posição da Conferência Oeste, agora com 10 vitórias em 15 jogos, e encostou nos Rockets, que caíram para o terceiro lugar e têm agora quatro derrotas em 15 partidas. E a franquia de Houston teve freado um embalo de quem vinha de oito triunfos seguidos.

Pelo lado dos Celtics, que sustentaram a liderança do Leste mesmo com o revés fora de casa, o principal destaque foi Jayson Tatum, cestinha do duelo, com 30 pontos. Já Marcus Smart contabilizou 15 como segundo maior pontuador do time.

Já no embate ocorrido em Denver, os Nuggets foram liderados mais uma vez por Nikola Jokic, que protagonizou um "double-double" de 27 pontos e 12 rebotes. Com a atuação, o gigante pivô sérvio de 2,13m ofuscou os desempenhos dos astros James Harden e Russell Westbrook, autores respectivamente de 27 e 25 pontos pelos Rockets. Clint Capela ainda garantiu dois dígitos em dois fundamentos ao marcar 12 pontos e pegar 21 rebotes para os visitantes, mas não conseguiu evitar a derrota.

Assim, os Nuggets passaram a ostentar dez vitórias em 13 jogos na vice-liderança da Conferência Oeste, na qual agora estão atrás apenas do Los Angeles Lakers, que soma 12 triunfos em 14 confrontos disputados.

E a derrota dos Celtics acabou sendo um bom resultado para o Milwaukee Bucks, vice-líder do Leste, que passou a ter o mesmo retrospecto do time de Boston, com 11 vitórias em 14 partidas, ao derrotar o Atlanta Hawks por 135 a 127, fora de casa.

Com um "double-double" de 33 pontos e 11 rebotes, o astro grego Giannis Antetokounmpo voltou a ser o principal nome dos Bucks, que ainda tiveram Eric Bledsoe se destacando com 28 pontos. Pelo lado da equipe da Geórgia, Andre Hunter somou 27 e alcançou a sua melhor marca ofensiva na NBA. Trae Young veio logo atrás pelos anfitriões, com 25, mas também viu o seu time amargar a décima derrota em 14 jogos, retrospecto que deixa a franquia na 12ª posição do Leste.

MAVERICKS MASSACRAM OS WARRIORS - Atual vice-campeão da NBA e ganhador de três títulos nas últimas cinco temporadas, o Golden State Warriors viveu mais um triste capítulo do seu péssimo início de temporada ao ser massacrado por 142 a 94 pelo Dallas Mavericks, fora de casa, e amargar a sua 13ª derrota em 16 jogos.

Dizimado por lesões que tiraram de ação os seus principais astros, sendo que Draymond Green se tornou uma nova baixa para este duelo também por causa de um problema físico, o time de Oakland teve apenas oito jogadores relacionados para a partida. Ou seja, contou com somente três atletas no banco de reservas.

Com o adversário desfigurado, o time do Texas soube se aproveitar do fator casa para arrasar e voltou a ter como principal jogador Luka Doncic, autor de um "triple-double" de 35 pontos, 11 assistências e 10 rebotes. Eric Paschall, com 22 pontos, foi o destaque dos Warriors, que ocupam a lanterna do Oeste e possuem a pior campanha geral da NBA. Já os Mavericks estão em quinto lugar desta conferência, agora com nove vitórias em 14 partidas.

Em outro duelo desta rodada, o Miami Heat se garantiu na terceira posição do Leste, com dez triunfos em 13 jogos, ao superar o Cleveland Cavaliers por 124 a 100, em casa. E o quarto lugar é ocupado pelo Toronto Raptors, atual campeão da NBA, que nesta quarta-feira à noite superou o Orlando Magic por 113 a 97, no Canadá. O Philadelphia 76ers, que passou pelo New York Knicks por 109 a 104, também atuando como mandante, fecha o grupo dos cinco primeiros colocados desta conferência.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira à noite na NBA:

Washington Wizards 138 x 132 San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers 109 x 104 New York Knicks

Toronto Raptors 113 x 97 Orlando Magic

Atlanta Hawks 127 x 135 Milwaukee Bucks

Miami Heat 124 x 100 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 101 x 91 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 142 x 94 Golden State Warriors

Chicago Bulls 109 x 89 Detroit Pistons

Minnesota Timberwolves 95 x 103 Utah Jazz

Denver Nuggets 105 x 95 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 107 x 104 Boston Celtics

Confira os jogos desta quinta-feira:

Milwaukee Bucks x Portland Trail Blazers

Phoenix Suns x New Orleans Pelicans