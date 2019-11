Em A Fazenda 11, Lucas Viana e Thayse Teixeira se desentendem por causa de Hariany Almeida: - Aqui ninguém é troféu

20/11/2019 | 13:10



Em A Fazenda 11, Hariany Almeida e Lucas Viana se desentenderam mais uma vez - e agora por conta de Thayse Teixeira. Tudo começou quando, durante a Prova do Fazendeiro na última terça-feira, dia 19, Marcos Mion perguntou para a ex-BBB se ela preferia as amizades ou a parceria de um casal, ao que a peoa disse que os dois eram igualmente importantes para ela.

Lucas não gostou nem um pouco do comentário da namorada e, mais tarde, a confrontou sobre o assunto. O peão disse que a relação entre ela e a Dona do Cariri estava esquisita e que ela deveria ter pendido mais para algum dos lados na hora de responder o apresentador.

- É difícil mesmo, namorar uma pessoa e levar outra de brinde, disse Lucas, se referindo a Thayse. É um desespero total pra não ficar sozinha e você não largar dela. Toda hora que a gente está junto ela vem: Amiga, vamos entrar? Então está esquisito esse negócio.

Ao mesmo tempo, Hariany disse ao namorado que não via as coisas dessa forma, e defendeu a amiga, dizendo que ela sempre se preocupou muito com Lucas.

- Na hora eu não pensei no meu namoro, pensei no sentimento de duas pessoas de igual pra igual.

Após o desentendimento, Hariany começou a chorar na despensa e, quando Lucas foi perguntar o que estava acontecendo, a peoa disse:

- Eu sou de carne e osso, eu não mando nos meus sentimentos.

Já nesta quarta-feira, dia 20, Lucas conversou com Thayse e disse que tenta protegê-la dentro do jogo. Mais, tarde, porém, os dois acabaram discutindo. Thayse disse, apontando para Hari, que estava chorando:

- Cada vez que vocês ficam com esse comportamento e com essa reação que parece uma cobrança, olha como a Hari fica. Não existe a pessoa ficar desse jeito. Aqui ninguém é troféu, ninguém tá disputando ninguém.

Lucas disparou:

- A gente tá sim, às vezes tem que tomar uma decisão de uma pessoa ou outra.

Thayse rebateu, dizendo que amizade não é cobrança, e que não faria algo do tipo com Hari se ela tivesse dito que escolheria o Lucas. Eita! Parece que essa briga vai longe, hein?