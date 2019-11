Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/11/2019 | 07:00



O caminho do bandolinista carioca Hamilton de Holanda sempre foi pelo cancioneiro popular. Se em De Bandolim a Bandolim (2013) focou em temas autorais, não deixou de prestar suas homenagens para os que lhe influenciaram e influenciam, como fez com Milton Nascimento no álbum Casa de Bituca, ou para Chico Buarque, em Samba de Chico. Agora o artista junta seus arranjos com a Ossa (Orquestra Sinfônica de Santo André), capitaneada pela batuta do maestro Abel Rocha.

Com foco na música instrumental, eles se apresentam juntos, sábado, às 20h, no Sesc Santo André. As entradas custam de R$ 12 a R$ 40 e podem ser compradas nas bilheterias da unidade e pelo site www.sescsp.org.br. O evento faz parte de projeto em que a orquestra andreense convida um artista conhecido nacionalmente para um evento, como já fez com Zélia Duncan e Zizi Possi, por exemplo.

O público poderá apreciar Concerto Brasileiro para Bandolim e Orquestra, composição inédita assinada pelo bandolinista. O programa será ilustrado ainda com o tema Suíte Retratos, escrita pelo maestro e arranjador Radamés Gnatalli (1906-1988) para Jacob do Bandolim (1918-1969) acompanhado de uma orquestra de cordas e regional de choro. “Para mim, é uma das obras mais lindas produzidas por um ser humano. É uma declaração de amor ao choro e seus compositores. Coloca o choro de igual para igual com a música dos grandes compositores mundiais”, afirma Holanda.

Segundo o maestro Abel Rocha, a ideia desses encontros é “oportunidade de ter dentro da cidade esses grandes expoentes da música brasileira é a oportunidade de mostrar para Santo André o que de mais pungente está sendo feito na música nacional, seja na área popular, na área erudita”.

O regente conta que teve oportunidade de fazer um concerto com Hamilton de Holanda no começo deste ano, em Curitiba. Foi aí que apareceu a possibilidade de uma parceria com Santo André. “Ele estava escrevendo um concerto para bandolim e orquestra e falei para estrear isso com a Ossa.”

Ele diz que quem sair de casa para ver o concerto será surpreendido por uma experiência. “Assistir a música ao vivo não é simplesmente ouvir música, É conviver com experiência, com a energia do momento, com a visualização do solista, do maestro, da orquestra, com a inter-relação que essas pessoas têm enquanto elas tocam. Queremos desafiar as pessoas a saírem de casa e ter uma experiência que elas não teriam de outra maneira”, encerra Rocha.



Orquestra Sinfônica de Santo André e Hamilton de Holanda – Concerto Brasileiro para Bandolim e Orquestra. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Tel.: 4469-1311. Sábado, a partir das 20h. Ingr.: R$ 12 a R$ 40 (bilheterias e pelo site www.sescsp.org.br).