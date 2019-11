Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/11/2019 | 07:00



O resultado das atividades do projeto Ateliê de Artes Visuais deste ano, da Fundação das Artes de São Caetano (Rua Visconde de Inhaúma, 730), pode ser apreciado na exposição especial Mosaico.

A mostra toma conta do espaço a partir de sábado, com abertura marcada para 10h. Com curadoria assinada por Valdo Rechelo, a mostra é ilustrada por trabalhos desenvolvidos pelos alunos das turmas de iniciantes, infantil, juvenil e adultos ao longo do segundo semestre.

As obras foram feitas em pequenos formatos. E quando agrupadas criam acúmulo de informação que reforça o conceito de mosaico, que é a união de diversos fragmentos.

Para a criação das peças, os alunos puderam pensar livremente, já que não há um tema em comum, mesmo para ser criado, no fim, o mosaico. O visitante poderá encontrar obras como desenhos, pinturas, gravuras, cerâmicas e colagens. A exposição segue em cartaz até dia 15 de dezembro e a visitação é gratuita.