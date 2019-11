18/11/2019 | 10:45



Quatro projetos de transporte deverão ser qualificados na carteira do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) em reunião que será realizada nesta terça-feira, 19, pelo órgão. São eles o Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Mucuripe (CE), o Terminal PAR32 no Porto de Paranaguá, os Estudos para o Terminal STS08 no Porto de Santos e o apoio ao licenciamento ambiental de trecho da Rodovia Federal BR-135 (MG).

Em agosto o governo incluiu nove estatais no PPI, entre elas os Correios e a Telebrás.

O PPI é o órgão responsável pelas privatizações e liquidações de empresas públicas federais.